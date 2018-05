Copenhagen – The Monocle Travel Guide Services

Monocle berichtet aus aller Welt in Print, Radio und Online. Die Redakteure und Korrespondenten resien von Stadt zu Stadt und lernen dort die besten Plätze kennen: zum relaxen, um Leute kennelernen, oder um in einer versteckten Cocktailbar das neu4este Kultgetränk zu entdecken. Diese Informationen sind jetzt in der Travel Guide Series von The Monocle verfügbar: eine Reihe von Titeln, die auf lässig informative Art und Weise über alles von Architektur über Kunst, Late-Night-Bars bis hin zu den frühen Morgenmärkten spricht.

Verlag: Gestalten, 2016

148 Seiten, 15 €