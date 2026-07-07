sind in zentrale Positionen der Fährhaus Hotel Collection berufen worden. Damit stellt die Unternehmensgruppe im Zuge ihrer strategischen Weiterentwicklung die personellen und konzeptionellen Weichen für die Zukunft. Simon Seis hat die Geschäftsführung der Muttergesellschaft der Hotelmarke übernommen. Er folgt auf Thomas Rix, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. Seis gilt als profilierter Stratege der deutschsprachigen Luxushotellerie mit ausgeprägtem Verständnis für moderne Markenführung, anspruchsvolle Guest Experience und nachhaltige Hotelkonzepte. Nun soll er die Fährhaus Collection strategisch weiterentwickeln und die einzelnen Häuser noch stärker als eigenständige Charaktermarken positionieren. Der staatlich geprüfte Betriebswirt sammelte Erfahrung in Spitzenhäusern wie dem Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden sowie dem Royal Lancaster und dem Kimpton Fitzroy in London. Seit Dezember 2024 verantwortete er als Direktor die Entwicklung des Hotel Engel Obertal in Baiersbronn, das seit 2017 Teil der Unternehmensgruppe ist. Mit der Übernahme der Geschäftsführung der Fährhaus Collection übergab er die Leitung des Hauses an David Breuer. Der erfahrene Hotelmanager und Gastgeber gilt als ausgewiesener Spezialist der Spitzenhotellerie und -gastronomie. Zuletzt war er über mehrere Jahre im Öschberghof tätig, wo er als Executive Assistant Manager wichtige strategische und operative Bereiche verantwortete. Zuvor prägte Breuer als Restaurantleiter die Schwarzwaldstube im Hotel Traube Tonbach und wurde dafür u.a. vom Gault&Millau als „Gastgeber des Jahres 2020“ geehrt. Er steht für einen modernen, authentischen Service-Stil und wird die operativen Abläufe verfeinern und die Position des 5-Sterne-Superior-Hotels stärken. Markus Beus verstärkt die Unternehmensgruppe als Director of Marketing & Sales. Die neu geschaffene Position bündelt die strategischen Bereiche Markenführung, Kommunikation und Vertrieb für sämtliche Häuser der Gruppe. Beus war zuvor mehr als fünf Jahre als Director of Marketing & Communications für das Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden tätig und verantwortete dort u.a. die kommunikative Begleitung der umfassenden Modernisierung des Grandhotels. Gemeinsam mit Simon Seis arbeitet er derzeit an der Weiterentwicklung der Dachmarke Fährhaus Collection. Ziel ist eine klar definierte Markenidentität, die klassische Privathotellerie mit unaufdringlichem Luxus, Kulinarik, Wellbeing und authentischen Destinationserlebnissen verbindet. Die neue Dachmarke soll noch im Laufe des Jahres 2026 vorgestellt werden.