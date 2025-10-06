Seine Karriere führte über Stationen auf Sylt, dem Tegernsee und Baden-Baden, außerdem leitete er über 25 Jahre den „Lindenhof“ in Gotha. 2018 wurde Seibicke als Hotelier des Jahres in Thüringen ausgezeichnet. Darüber hinaus ist er Vizepräsident der IHK Erfurt, Mitglied im Präsidium des Dehoga Thüringen und aktiver Dozent.