Inmitten der Heimat der Brüder Grimm und unweit des Nationalparks Kellerwald-Edersee liegt das feine Privathotel Die Sonne Frankenberg. Ein Fachwerkensemble der besonderen Art und ein Ort, an dem kulinarische Freuden gepaart mit Tiefenentspannung sowie Tradition und Moderne eine harmonische Symbiose miteinander eingehen.

Die Lage des Hotels Die Sonne Frankenberg ist ebenfalls einzigartig, denn das Haus befindet sich direkt am Marktplatz des pittoresken Fachwerkstädtchens Frankenberg, neben dem mit zehn Türmen verzierten Rathaus aus dem Jahr 1509. In einem Ensemble aus sieben, zum Teil historischen Gebäuden, sind 60 Zimmer und Suiten, teils mit originalen Balkenlagen, drei Restaurants und das Boutique Spa mit einem ganzheitlichen Ansatz untergebracht. Die Ursprünge der liebevoll restaurierten, im typischen Fachwerkstil erbauten Gebäude gehen bis in das 16. Jahrhundert zurück, doch hinter den geschichtsträchtigen Mauern ticken die Uhren im Takt der Moderne.

In drei Restaurants präsentiert sich die kulinarische Vielfalt: im Gourmetrestaurant Philipp Soldan (ein Stern im Guide Michelin, 16 Punkte Gault Millau), in den Sonne Stuben mit regionaler anspruchsvoller Küche (ausgezeichnet mit 1 Bib-Gourmand) und im Bistro Philippo mit mediterranen Köstlichkeiten in entspannter Atmosphäre.

Entspannung und ein ganzheitliches Behandlungskonzept finden Gäste der Sonne schließlich im Boutique Spa, das mit verschiedenen Saunen, Solebecken, Dampfbad, Eisbrunnen und Ruhebereichen, einen exklusiven Ort zum Innehalten und Regenerieren bietet.

Wandern im Ederbergland

2 Übernachtungen

Sonne-Frühstücksbuffet

4-Gang-Menü in unseren Sonne Stuben

3-Gang-Menü im Landgut Walkemühle

ein gepackter Picknickrucksack mit Wanderkarten an einem Tag

entspannende Fußreflexzonenmassage

Genießer-Stunden im SonneSpa

Ab 320 Euro pro Person im Doppelzimmer Classic

Hotel Die Sonne Frankenberg, 35066 Frankenberg (Eder), Deutschland, Tel. +49 6451 7500, info@sonne-frankenberg.de, www.sonne-frankenberg.de