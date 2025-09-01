Anantara Palazzo Naiadi Rome. Die edle Herberge verbindet elegant historischen Charme mit modernem Design. Gäste genießen mondäne Zimmer, eine Rooftop-Terrasse mit Pool und die Restaurants sowie ein Spa, das römische Traditionen mit zeitgemäßen Wellnessritualen vereint.

Mitten im pulsierenden Zentrum Roms findet man auf der Piazza della Repubblica das Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel – nur einen Steinwurf entfernt von den antiken Diokletian-Thermen, dem Bahnhof Termini und Sehenswürdigkeiten wie der Spanischen Treppe, dem Kolosseum oder der Piazza Barberini. Beim Betreten des Hotels beeindruckt die zweigeschossige Lobby mit ihren weißen Kolonnaden, kunstvollen Stuckarbeiten und wechselnden zeitgenössischen Kunstinstallationen: im Zentrum ein majestätischer Kronleuchter aus Muranoglas, dahinter eine schicke Bar und an den Wänden stimmungsvolle Schwarz-Weiß-Fotografien. Unter Glasböden im Untergeschoss lassen sich Teile der antiken Diokletian-Therme entdecken – freigelegte Mosaiken, Fundamentstrukturen und Becken, die die lange Geschichte des Ortes greifbar machen.

Über den Dächern Roms lädt der Rooftop-Pool des Anantara Palazzo Naiadi zum Entspannen und Schwimmen ein

Getreidespeicher des Vatikan

Ein weiteres besonderes Detail offenbart sich im vierten Stock des Hotels: Offenliegende Holzbalken ziehen sich durch den Flur sowie durch ausgewählte Zimmer. Der sogenannte „Clementino-Flügel“ diente im 18. Jahrhundert als Getreidespeicher für den Vatikan. Und eben diese massiven Balken in der Decke sind tatsächlich noch erhalten geblieben. Insgesamt bieten die 238 Zimmer und Suiten viel Raum und Komfort – von eleganten Deluxe Rooms mit Marmorbad bis zu Panorama-Suiten mit Blick über die Piazza della Repubblica.

Das unbestrittene Highlight liegt ganz oben: die Rooftop-Terrasse ist eine Welt für sich. Sehr begehrt sind die Sonnenplätze am Pool, dessen glitzerndes Wasser in der blauen Stunde magisch funkelt. Direkt daneben findet man das Restaurant Seen, ein angesagter Treffpunkt für Feinschmecker und Szenegänger – bei Tag mit Panoramablick über die Stadt, bei Nacht aufs Lichtermeer des „Ewigen Rom“. Auf der Speisekarte stehen kreative internationale Gerichte mit raffiniertem globalem Touch, wie „Seen Taco“ mit Fischceviche und Pappa al Pomodoro. Besonders gelobt von den Gästen werden die Sushi-Kreationen.

Die mondänen Zimmer und Suiten, teils mit originalen Holzbalken, vereinen historischen Charakter und zeitgemäßen Komfort Direkt neben dem Rooftop Pool das angesagte Restaurant Seen mit Sushi und bestem Panoramablick

Fitness rund um die Uhr

Nur wenige Schritte von der Dachterrasse entfernt empfängt das Anantara Spa & Fitness Centre seine Gäste. Das sehr gut ausgestattete Fitnessstudio kann nach Lust und Laune rund um die Uhr besucht werden. Im Spa, wenige Schritte weiter, sollte man besser einen Termin vereinbaren, denn die Treatments sind bei Gästen und Einheimischen gleichermaßen begehrt. Inspiriert von den römischen Badetraditionen werden dort Hamam, Sauna, Hydrotherapie und Yoga sowie individuelle Treatments zu einem vielseitigen Wohlfühlprogramm verknüpft.

Das Anantara Palazzo Naiadi ist damit mehr als nur ein luxuriöses Stadthotel: Es ist Ausgangspunkt für Entdeckungstouren – und zugleich ein edles Domizil, in dem man abschalten und sich und seinem Körper Gutes tun kann.

Individuelle Spa-Time

Die beiden Spa-Profis Jennifer Rukavina und Tommislav Dasovic (im Gespräch mit Chefredakteurin Franka Hänig) konzipieren individuelle holistische Behandlungsangebote „Wir geben den Gästen Zeit und Raum, zu spüren, was ihnen genau jetzt gut tut“. Das Anantara Spa & Fitness Centre liegt in den professionellen Händen von

Jennifer Rukavina und Tommislav Dasovic. In ihre Behandlungen, die vorher genau mit dem Gast besprochen werden, fließen die heilenden Traditionen des antiken Rom, ganzheitliche ayurvedische Rituale und fernöstliche Behandlungen mit ein. Verwendet werden dabei spezielle Öle aus Johanniskraut und Argan, aber auch Produkte der Spa-Marke Thalgo sowie Hur, eine naturbasierte Hautpflege aus Pflanzenextrakten und innovativen Wirkstofftechnologien.

Anantara Palazzo Naiadi Rome

Das Anantara Palazzo Naiadi liegt zentral auf der Piazza della Repubblica, wenige Schritte zur Metrostation Repubblica und dem Bahnhof Termini mit idealer Anbindung ans Stadtzentrum.

www.anantara.com/en/palazzo-naiadi-rome

Die Zimmerpreise beginnen im September/Oktober bei 850 Euro, inklusive einem reichhaltigen Frühstücksbuffet.