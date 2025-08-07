Die oceanBASIS GmbH, Hersteller der zertifizierten Meeres-Naturkosmetikmarke Oceanwell, baut ihre internationale Präsenz aus und hat zwei neue Exklusivpartner in Österreich und der Schweiz gewonnen. Ab sofort übernimmt BeautyVeda den exklusiven Vertrieb und die Generalvertretung für Oceanwell in Österreich. Das erfahrene Duo Luba und Helmuth Antonu bringt umfassende Expertise in den Bereichen Naturkosmetik, Vertrieb und Schulung mit und betreut Kosmetikinstitute, Hotels, Spas, Apotheken, Reformhäuser sowie Arztpraxen. Neben persönlicher Beratung bietet BeautyVeda ein umfassendes Schulungs- und Serviceangebot mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. In der Schweiz ist COSMETIX SA neuer Partner. Seit rund 30 Jahren steht das Unternehmen für persönlichen Service, fundierte Schulungen und eine wertschätzende Betreuung der Kundschaft. Geschäftsinhaber Pascal Sütterlin, Schulungsleiterin Carina Burkhalter und Kosmetikerin Fabienne Küenzi bringen jahrzehntelange Branchenerfahrung mit. www.oceanwell.de