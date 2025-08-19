Das Global Wellness Institute (GWI) hat seinen ersten Mikro-Trends-Bericht veröffentlicht. Berücksichtigt wurden dabei 30 Schlüsselbereiche der globalen Wellness-Wirtschaft. Der Bericht wurde gemeinsam mit den Vorsitzenden der verschiedenen Initiativen des GWI entwickelt und beleuchtet die neuesten Entwicklungen in der Branche, von innovativen KI-Anwendungen im Gesundheitswesen bis hin zu einer wachsenden Gegenbewegung zu beliebten Wellness-Praktiken wie Eisbaden. Weitere Highlights des Berichts sind zunehmende Akzeptanz der Kryotherapie im Mainstream-Wellnessbereich, Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von Mikroplastik auf die Gehirngesundheit oder afrikanischer Wellness-Tourismus, von Safari-Spas bis hin zu Retreats mit Pflanzenmedizin. Ebenfalls als Mikro-Trend aufgeführt werden in dem Bericht eine personalisierte Ernährung für eine gesunde Darmflora, ein wiederauflebendes Interesse an psychedelischer Therapie, Wellness durch harmonische Architektur und gehirnfreundliche Gebäude.

Die 128-seitige Publikation kann hier kostenlos heruntergeladen werden. www.globalwellnessinstitute.org Aufmacherbild: shutterstock_Harm-Kruyshaar