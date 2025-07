Das Radisson Blu in Erfurt ist von Leonardo übernommen worden und heißt jetzt Nyx Hotel Erfurt by Leonardo Hotels. Die 284 Zimmer und Suiten werden bei laufendem Hotelbetrieb an die Standards von Nyx angepasst. Der Wellnessbereich des 4-Sterne-Hauses verfügt über eine Sauna und ein Fitnessstudio mit Blick auf Erfurt. www.leonardo-hotels.de/erfurt/nyx-hotel-erfurt