Mario Singh ist zum neuen Direktor des Beach Motel Heiligenhafen berufen worden. Der 46-Jährige begann seine Laufbahn mit einer Ausbildung zum Hotelfachmann. Seit 2006 war er für die Motel One Group tätig, 2012 wurde er Hotel Manager im Motel One Stuttgart HBF. Als Manager des Motel One Olympia Gate in München zeichnete er für die Eröffnung des Hauses verantwortlich. Nach weiteren Stationen in verschiedenen Häusern der Kette war Singh zuletzt Area Manager für drei Motel One Hotels in München.

Mario Singh ist neuer Direktor des Beach Motel Heiligenhafen (Foto: Carolin-Wehmer)