Der 35-jährige Wahl-Sylter Florian Janos ist neuer Direktor des A-ROSA Sylt. Janos hat sich in dem Wellnesshotel in List vom Spa-Praktikanten zum Hoteldirektor hochgearbeitet. Praktische Hotellerieerfahrungen sammelte er nach einer Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in renommierten 5-Sterne Hotels seiner Heimatstadt Berlin, darunter dem Hilton, dem Palace, dem Adlon sowie dem Intercontinental. Er durchlief verschiedene Positionen im Spa und Front Office und wurde noch vor seinem 20. Geburtstag stellvertretender Veranstaltungsleiter und Convention Service Coordinator im Hotel Palace Berlin.