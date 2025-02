Naturresort & Spa Schindelbruch. Das elegante 4-Sterne-Superior-Hotel liegt inmitten eines malerischen Parks und ist umgeben von alten Rotbuchenwäldern. Hier ist der Alltag ganz weit weg. Dafür sorgen die herzliche Gastfreundschaft, Entspannung und Genuss auf gehobenem Niveau.

Wenn Ihnen mal nach absoluter Ruhe ist, dann ist das Naturresort Schindelbruch eine ideale Adresse. In diesem Hideaway sind Sie mitten in schönster Natur im südlichen Harz, drumherum nichts als Wiesen und Wälder. Erwarten dürfen Sie alle Annehmlichkeiten, die Sie entspannen, verwöhnen und Ihnen wieder neue Energie schenken.

Hier kommen Sie an und fühlen sich sofort wohl. Einen Einblick in die wechselvolle Geschichte des Hauses erfahren die Gäste gleich eine Etage über der großen eleganten Lobby im Haupthaus: Erst fürstliches Jagdhaus, dann Erholungsheim, erweckt es 2003 der Mediziner und Betriebswirt Dr. Clemens Ritter von Kempski aus dem Dornröschenschlaf. Er legt den Grundstein für das heutige Naturresort & Spa Schindelbruch, das inzwischen aus mehreren Gebäuden besteht, die sich über das Areal verteilen.

Der Region verbunden

Viel Wert legte und legt von Kempski auf Nachhaltigkeit, Regionalität und Kunst. Letztere begegnet einem überall im und ums Haus, vor allem Figuren und Wandkunst aus Meissener Porzellan. Im eleganten Gourmetrestaurant Silberstreif gibt exklusives Meissener Tafelgeschirr den kreativen Gerichten den passenden Rahmen. Bei der kulinarischen Reise durch den Harz spielen regionale Produkte, frische Kräuter aus dem Hotelgarten und das Rotwild aus eigener Jagd die Hauptrollen.

Ganz bei sich sein, das ist man im Herzstück des Resorts, im rund 2500 Quadratmeter großen Spa: Saunieren, schwimmen, sich bei einem Treatment verwöhnen lassen, in einer der Kuschelnischen mit Blick auf die Baumwipfel relaxen und absolute Ruhe spüren.

Dorit Arnold

(Fotos: Ritter von Kempski Privathotels)

Sanfte Farbtöne wie Beige, Braun und Grau bestimmen das

Interieur der großzügigen Zimmer und Suiten.

(Foto: Ritter von Kempski Privathotels) Meissener Porzellan Es ist eine der ältesten deutschen Luxusmarken: Meissener Porzellan. Ritter von Kempski, Besitzer des Naturresort & Spa Schindelbruch, hat gemeinsam mit der Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen ein umfassendes Hospitality-Konzept kreiert, das Kulturgut, Kunst, Handwerk und Lifestyle verbindet.

Die „Ritter von Kempski Collection“ besteht aus verschiedenen Wandinstallationen in den Zimmern, die „Ars Muralis“. Auf diesen Porzellanelementen in den Farben Weiß, Sepia, Platin und Gold sind abstrahierte Tierfiguren mit leichtem Pinselstrich aufgemalt.

Ergänzend sind in Vitrinen und im Freien große Porzellantiere zu bestaunen sowie kunstvolle Kronleuchter. Exquisit ist das Meissen-Tafelgeschirr mit eigenem Design für’s Restaurant Silberstreif.

SPA Test

Wo befindet sich das Hotel genau?

Es liegt an der Deutschen Fachwerkstraße im Südharz, ganz in der Nähe des kleinen mittelalterlichen Städtchens Stolberg. Der Ort mit rund 380 Fachwerkhäusern aus vier Jahrhunderten ist einen Besuch wert. Ebenso das eiserne 27 Meter hohe Doppelkreuz à la Eiffelturm, das Josephskreuz. Wie wohnt es sich im Hotel?

Den Gästen stehen mit dem Hauptgebäude und dem neuen Landsitz zwei Gebäude mit 67 stilvoll gemütlichen Zimmern sowie 22 Zimmer und 4 Private Spa Suiten in klarem Design im neuen Schmuckstück, der Land-residenz, zur Verfügung. Dort hängt in jedem Raum mit „Ars Muralis“ von Meissen ein besonderes Wandkunstwerk. Nachhaltigkeit ist umfassendes Thema im Haus. Es ist seit 2009 das erste Wellnesshotel in Deutschland mit vollständig kompensierter CO2-Bilanz und seit 2020 auch mit der höchsten GreenSign-Zertifizierung ausgezeichnet. Dorit Arnold ließ sich von Spa Managerin Christel Reininghaus das stylische Holz-Fitness-Gerät erklären, das mit Wasserwiderstand arbeitet

Was bietet der Wellnessbereich?

2500 Quadratmeter groß ist das Spa und bietet alles, was der verwöhnte Spa-Gast erwartet: Saunadorf mit Feuerschale, ein 16-Meter-Pool mit Licht- und Klangszenario, privates Hamam, Schwebeliegen sowie charmante Ruheräume mit Blick in die Baumwipfel. Familiensauna, der separate Family-Pool und der Ruheraum „Mondlicht“ sind die Highlights für Kids. Für den kleinen Hunger gibt’s im Spa-Bistro gesunde Snacks. Selbstverständlich sind auch Fitness- und Entspannungsprogramme wie Pilates, Waldbaden, Yoga … Auch Außerhaus-Gäste können sich hier ihr Wellnessglück buchen.

Gibt es besondere Behandlungen?

Ja, weltweit einzigartig ist das Treatment mit Kaolin, feinst gemahlener, weißer Porzellan-erde. Die Idee dazu ist im Rahmen der Kooperation mit der berühmten Staatlichen Porzellan-Manufaktur Meissen entstanden. Diese Porzellanerde wird für die Behandlung mit Ziegenbutter-Creme sowie hauseigenem Honig oder etwas Kamillentee zu einer cremigen Masse verrührt, auf den Rücken aufgetragen und leicht einmassiert. Mit warmen Kompressen wird sie wieder abgenommen und hinterlässt eine babyweiche Haut.

Rückzugsorte – Sowohl im stattlichen Hauptgebäude, als auch im Spa oder am lauschigen Naturteich gibt es viel Raum, um die Gedanken schweifen lassen (Foto: Ritter von Kempski Privathotels) Schindelbruch Naturresort & Spa Das Hotel liegt jeweils gute 90 Autominuten von Göttingen und Leipzig entfernt, von Frankfurt und Berlin sind es unter vier Autostunden. www.schindelbruch.de

Angebot „Kuschelzeit zu Zweit“: 2 Ü/F, Romantikpaket (Flasche Sekt, Schokolade), 4-Gang-Menü, 5-Gang-Menü, Preise ab 1179 Euro im Doppelzimmer für zwei Personen Ende Januar.

Unser Tipp: Wer noch etwas länger in der Gegend bleiben möchte, dem empfehlen wir gern auch das Romantik-Hotel „Freiwerk“ in Stolberg, ebenfalls im Besitz von Dr. Clemens Ritter von Kempski. www.hotel-freiwerk.de

