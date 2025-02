Vor 50 Jahren nahm eine Reise ihren Anfang, die die Hotellerie im Indischen Ozean nachhaltig prägen sollte. Aus einem kleinen Resort an der malerischen Ostküste von Mauritius ist mittlerweile eine der renommiertesten Luxus-Hotelgruppen der Welt geworden: Constance Hotels & Resorts. 1975 wurde mit dem Constance Belle Mare Plage das erste Hotel eröffnet, eine Anlage mit zehn Bungalows entlang eines unberührten, zwei Kilometer langen Strandes. In den folgenden Jahren wuchs die Constance Gruppe stetig weiter und eröffnete sukzessive Resorts auf den Malediven, Madagaskar, den Seychellen und Rodrigues. 2019 wurde die Schwesternmarke C Resorts aus der Taufe gehoben. Bis heute bietet Constance Hotels & Resorts in insgesamt elf Unterkünften eine Kombination aus Luxus, malerischen Landschaften und außergewöhnlichen Erlebnissen. Jedes der mittlerweile neun exklusiven Resorts fügt sich in seine Umgebung ein. Das Design ist geprägt von Eco-Chic, der Luxus mit Lockerheit und Umweltbewusstsein verbindet. In den Constance Spas genießen Gäste maßgeschneiderte Behandlungen. Mit einer klaren Vision für die kommenden Jahre plant Constance Hotels & Resorts, die eigene Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. Bis 2030 sollen 30 neue Hotels und 3600 Zimmer in bislang unerschlossenen Regionen wie Südostasien, China, Sub-Sahara-Afrika und Nordafrika eröffnet werden.

