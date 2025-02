Podcasts lassen uns in faszinierende Orte eintauchen, noch bevor wir das Flugticket in der Hand halten.

Ob die unendlichen Weiten Nordamerikas, die Weisheiten fernöstlicher Heilkunst oder die Geschichten malerischer Bergdörfer – das Hören gleicht einer Entdeckungsreise, die Fernweh weckt. Mit authentischen Erzählungen, Insidertipps und spannenden Gästen entführen uns Reisepodcasts in die Vielfalt von Natur, Kultur und Lifestyle. Hier einige Vorschläge zum Reinhören.

Canusa’s Reisetalk: Akustische Entdeckungsreise durch Nordamerika

Canusa Touristik ist nicht nur Spezialreiseveranstalter und Experte für Nordamerika, sondern auch Herausgeber des Podcasts „Reisetalk“, der jede Woche auf eine spannende Reise durch den Kontinent mitnimmt. Die Gastgeber Jan de Jonge, Sina Tolksdorf und Bettina Denckert entführen die Zuhörer zu den außergewöhnlichsten, unbekanntesten und faszinierendsten Reisezielen der Region. In jeder Episode – immer mittwochs um 17 Uhr – teilen sie ihre persönlichen Reiseerlebnisse, Geheimtipps und Insiderwissen – von den schneebedeckten Bergen der Rocky Mountains bis hin zu den Wüsten Arizonas. Zu den Themen gehören neben bekannten Zielen auch einzigartige Orte wie der Mount Revelstoke Nationalpark, die Florida Keys oder der Manning Provincial Park. Ob Abenteuer in der Natur, interessante Städte oder kulinarische Insiderspots, der Podcast bietet inspirierende Einblicke für jeden Reisenden und präsentiert sich als Begleiter für alle, die Nordamerika abseits der bekannten Pfade entdecken oder auf eine gedankliche Nordamerika-Reise gehen möchten.

Mandira Talk – Ayurveda für’s Ohr

Ein akustischer Anker in hektischen Zeiten: Der Podcast des Ayurveda Resort Mandira lässt die Zuhörer in die Welt von Ayurveda und ganzheitlichem Wohlbefinden eintauchen. Es geht um inspirierende Themen wie innere Balance, Burnout-Prävention oder Frauen- und Männergesundheit. Host und Expertin ist Christina Drexler, Geschäftsführerin des Resorts und Pionierin des Holistic Ayurveda. Zusammen mit Tom Junkersdorf gibt sie tiefgehende Einblicke in die ayurvedische Lebensweise, stets mit einem realistischen Alltagsverständnis und konkreten Tipps für die eigene Umsetzung. Ihr Wissen gewonnen hat Christina Drexler aus ihrer fundierten Ayurveda-Ausbildung einerseits und den jahrelangen Erfahrungen mit ihren Resort-Gästen andererseits. Diese reisen aus ganz Europa für ganzheitliche Ayurveda-Kuren in das steirische Refugium. Das Credo des Podcasts? Einfach reinhören und die eigene Reise hin zu einem gesünderen und glücklicheren Leben starten.

Dorfgespräch Grindelwald – Geschichten aus den Schweizer Alpen

Dorfgespräch Grindelwald ist mehr als nur ein Podcast – es ist ein Fenster zu den verborgenen Geschichten, faszinierenden Traditionen und beeindruckenden Persönlichkeiten dieses charmanten Bergdorfs. Moderator Fabio Zahnd und Tourismusdirektor Bruno Hauswirth sprechen jeden Monat mit besonderen Gästen aus Sport, Musik, Politik und Gesellschaft über das Leben in den Alpen, aktuelle Herausforderungen und bewegende Geschichten, die die Region prägen. Dabei werden Themen wie Nachhaltigkeit, Brauchtum und Innovation auf spannende Weise miteinander verbunden. Die Gespräche finden stets dort statt, wo Grindelwald lebt und atmet – auf der Alp, im Hotel oder sogar in der Gondelbahn. Mit viel Charme, Tiefgang und Humor gibt der Podcast authentische Einblicke in die Kultur, den Alltag und die Herausforderungen der Region. Und das Beste: alles im charmanten Schweizerdeutsch gesprochen, das den Geschichten eine besondere Note verleiht. Keine Sorge, man findet schnell hinein und wird von den lebendigen Erzählungen und der Herzlichkeit sofort mitgerissen.

Bad Aibling startet Podcast G’sunde G’schichtn

Bad Aibling ist jetzt Gastgeber des neuen Podcast „G’sunde G’schichtn – Bad Aibling erleben und leben“. Die Stadt und die AIB-Kur Gesellschaft laden dazu ein, die vielfältigen Facetten Bad Aiblings auf unterhaltsame und informative Weise zu entdecken. In 17 Episoden – moderiert von Johann Struck, einem bekannten Buchhändler und Geschichtenerzähler der Region – gibt es spannende Einblicke in Gesundheit, Kultur, Stadtleben und Tourismus. Jede Folge beleuchtet historische und aktuelle Entwicklungen und erzählt Geschichten von den Menschen, die Bad Aibling prägen. Von der Tradition als ältestes Moorbad Bayerns bis zu modernen Gesundheitsangeboten bietet der Podcast faszinierende Einblicke in eine Stadt, die Tradition und Innovation vereint. Auch weniger bekannte Highlights wie Ausflugsziele, kulinarische Entdeckungen und spannende Geschichten aus Gastronomie und Einzelhandel werden thematisiert. Für Einheimische, Gäste und Patienten ist „G’sunde G’schichtn“ der ideale Begleiter, um Bad Aibling aus neuen Perspektiven zu erleben