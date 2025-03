-Advertorial-

Belebendes Thermalwasser, Bewegung in der sanft hügeligen Landschaft und köstliche regionale Schmankerl machen den Sommer im Thermen- & Vulkanland im Südosten der Steiermark unvergesslich.

Entspannung und Abenteuer

Das Thermen- & Vulkanland ist ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Hier bieten zahlreiche Naturbadeseen an heißen Sommertagen perfekte Erfrischung und locken noch dazu mit einem einzigartigen Panorama. Ob Badespaß in den Badeseen und Freibädern oder Erholung in den sechs Thermen der Region – Parktherme Bad Radkersburg, Therme der Ruhe Bad Gleichenberg, Thermenresort Loipersdorf, Rogner Bad Blumau, Heilthermen Resort Bad Waltersdorf und H 2 O Hotel-Therme-Resort – hier ist für jeden etwas dabei.

Durchatmen und genießen in schönster Natur. (Fotos: Thermen- & Vulkanland – H. Eisenberger, M. Königshofer, R. Maybach, D. Kump)

Aktiv in der Natur

Auf 6.000 Genusskilometern kann der Südosten der Steiermark mit dem Rad bei abwechslungsreichen Touren entdeckt werden. Genusswanderer können sich über zahlreiche Themenwanderwege freuen und am Wegesrand laden immer wieder gemütliche Einkehrstopps zur Pause – denn bekanntlich schmeckt inmitten der Weinberge ein Glas Sauvignon Blanc besonders gut.

Erleben, schauen, staunen – eine Fülle von Ausflugszielen sorgt für Abwechslung im Thermen- & Vulkanland. Geschichtsträchtige Orte wie die Burgen und Schlösser oder auch die historischen Städte warten nur darauf, entdeckt zu werden. Die Greifvogelwarte auf der Riegersburg oder der Styrassic Park in Bad Gleichenberg sind nur zwei dieser Ziele, die nicht nur Kinderaugen leuchten lassen.

Steirisch genießen

Das kulinarische Angebot im Südosten der Steiermark ist einzigartig. Erlebniswelten laden ein, bei der Erzeugung der herausragenden Produkte dabei zu sein. So beispielsweise in der Erlebniswelt von Zotter Schokolade, wo der Weg von der Kakaobohne bis hin zum fertigen Schokoladenkunstwerk verfolgt werden kann. In der Vulcano-Schinkenmanufaktur oder der Gölles Manufaktur gibt es neben der Verkostung der Produkte immer auch gleich den Blick hinter die Kulissen mit dazu. Mit kreativen Gaumenfreuden aus den Genussbotschaftern Käferbohne, Kren und Kürbis verwöhnen die Gasthäuser, Buschenschänken und exquisiten Haubenlokale. Für Weinliebhaber ist die Auswahl an Winzern und Vinotheken schier unendlich. Dass Genuss keine Grenzen kennt, erfährt man bei der regionalen Produktvielfalt in den GlaMUR Betrieben. Oder man begibt sich auf die Straße der Lebenslust, der Vulkanland Route 66, um dem Genuss im Thermen- & Vulkanland auf die Spur zu kommen.

Wer solche Glücksmomente einfängt, wird wiederkommen, um noch mehr davon zu bekommen. Denn: Es ist viel zu schön, um nicht da zu sein.

Tourismusverband Thermen- & Vulkanland