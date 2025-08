Das Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden feiert am 14. August 2025 nach vollumfänglicher Renovierung sein Comeback als Ikone der europäischen Spitzenhotellerie. Die Wiedereröffnung fällt in ein besonderes Jahr für Steigenberger: Die Marke zelebriert ihr 95-jähriges Bestehen – und damit eine Geschichte, die einst mit der Eröffnung des Europäischen Hofs begann. „Mit der Wiedereröffnung des Europäischen Hofs Baden-Baden schlagen wir ein neues Kapitel auf und kehren gleichzeitig zu unseren Wurzeln zurück“, so Dr. Stephan Hungeling, Chief Executive Officer und Geschäftsführer der Steigenberger Hotels GmbH. Das Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden bietet 126 individuell gestaltete Zimmer und Suiten, darunter sieben Longstay-Apartments. Die Entwicklung des Hotels lag in den Händen von Feuring Hotelconsulting, General Manager ist Holger Flory. Das in Teilen denkmalgeschützte Gebäudeensemble wurde grundlegend saniert und durch neue Elemente ergänzt. Das Innendesign aus der Feder von DK Studio und Bachhuber Contract verbindet edle Materialien und maßgefertigte Möbelstücke mit einer Farbpalette, die von der Umgebung inspiriert ist. Entstanden ist unaufdringliche Eleganz, die klassische Elemente mit modernen Akzenten verbindet und die historische Atmosphäre des Hauses zeitgemäß bewahrt.

Café de l’Europe im Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden Außenansicht Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden (Fotos: Steigenberger Hotels GmbH)

Der 1.300 Quadratmeter große Spa-Bereich The Vault Spa & Suites befindet sich zum Teil im historischen Gewölbekeller des Hauses, der einst die Tresorräume einer Bank beherbergte. Das Spa ist inspiriert von der römischen Badekultur Baden-Badens. Verschiedene Saunen, Dampfbad, Indoor-Becken, ein Fitnessbereich sowie private Spa-Suiten und individuelle Wellness-Behandlungen sorgen für exklusive Wohlfühlmomente auf zwei Ebenen. Kulinarisch wartet das Haus mit drei Adressen unter der Leitung von Executive Chef Marcel S. Traber auf. Mit fünf multifunktionalen Konferenzräumen bietet der Europäische Hof Baden-Baden einen Rahmen für Veranstaltungen aller Art, ob für C-Suite-Meetings, private Dinner oder Produktpräsentationen. Die Eventräume variieren in Größe und Kapazität und lassen sich individuell anpassen. Das Gebäudeensemble bietet zudem rund 700 Quadratmeter Retail-Fläche. Eine Besonderheit ist das neue Porsche Studio, das erste seiner Art in Deutschland. Hier können Aficionados die Markenwelt von Porsche erleben und ihr Wunschfahrzeug individuell konfigurieren. https://hrewards.com

Aufmacherbild: Auerhuhn Lounge Bar, Steigenberger Icon Europäischer Hof Baden-Baden (Fotos: Steigenberger Hotels GmbH)