Nach rund zwei Jahren Bauzeit wurde der Chiemgauhof Lakeside Retreat und Mitglied in Übersee eröffnet, ein Projekt des Motel-One-Gründers Dieter Müller, der in der Nähe auch das Achental betreibt. Das Gebäudeensemble direkt am Ufer des Chiemsees wurde nach Plänen des bekannten Architekten und Designers Matteo Thun errichtet. Holz ist das prägende Element der Architektur. Daneben ließ Thun regionale Naturwerkstoffe wie Stein und Glas verbauen. Eine durchgehende Fensterfront eröffnet Blicke auf den See und holt die Natur ins Haus. Auch die 28 Suiten sind auf den See ausgerichtet. Jede Kategorie weist Besonderheiten auf, von Panoramafenstern mit Fensterbänken zum Platz nehmen und Entspannen über private Gärten oder Lärchenholzbadewannen bis hin zu eigenen Saunen. Die Innenausstattung des Hauses, das zu den „Leading Hotels Of The World“ gehört, ist modern mit bayrischen Reminiszenzen und vorwiegend aus Naturmaterialien. Ziel war es, ein Gefühl, von Privatsphäre, viel Raum und Entschleunigung zu vermitteln.