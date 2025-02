Unter dem Motto „150 Jahre, drei Zeitalter, ein Hotel“ wurde die Geschichte des Henri Country House gefeiert, das nach der Revitalisierung durch den JP Hospitality Investors Club in neuem Glanz erstrahlt. Prominente Gäste wie die ehemalige deutsche Skirennläuferin und Olympiasiegerin Maria Riesch feierten bei traditionellen Tiroler Speisen, edlen Weinen und Musik bis tief in Nacht.

(Foto: JP Immobilien) Grand Opening HENRI Country House Kitzbühel x Ski-Weltrekord Eckart Buss (HENRI), Nicoletta Plumm (Kitzbühel Tourismus), Christian Flühr („Mister Ski-Weltrekord“), Susanne Grill (Hoteldirektorin HENRI) (v.l.n.r.)

Henri-Geschäftsführer Eckart Buss unterstrich neben der Bedeutung des Tiroler Traditionsstandortes für die Markenentwicklung auch die Philosophie der Expansion. Demnach würden Bestandsimmobilien mit einem besonderen, nachhaltigen Ansatz weiterentwickelt. „Wir verbinden das Beste aus Tradition und Innovation, um außergewöhnliche Standorte zu schaffen, die in die Region passen. So hauchen wir im Sinne der Nachhaltigkeit einzigartigen Hotels neues Leben ein.“ Hoteldirektorin Susanne Grill ergänzte: „Wir bieten eine perfekte Kombination aus lässigem Boutique-Stil und herzlicher Gastfreundschaft.“ Das Henri Country House Kitzbühel an der Uferpromenade verfügt über 77 individuell gestaltete Zimmer, charmante Salons und das moderne Henri Spa & Gym. Die drei Gebäudeteile verbinden historische Eleganz mit alpiner Gemütlichkeit.