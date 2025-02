Das in der UNESCO-geschützten Bucht von Kotor in Montenegro gelegene Siro Boka Place nimmt ab sofort Reservierungen entgegen und heißt ab dem 15. Mai 2025 die ersten Gäste willkommen. Neben einem abwechslungsreichen Outdoor-Aktivprogramm bietet das zweite Hotel der von Kerzner International entwickelten Lifestyle-Marke nach Siro One Za’abeel in Dubai auch zahlreiche Indoor-Sportkurse und feine Kulinarik. Mit einem ganzheitlichen ‚Destination Fitness‘-Angebot stellt es eine neue Variante der Marke dar, die darauf ausgelegt ist, die Destination durch Abenteuer und aktive Erlebnisse zu erschließen. Das Fitness Lab erstreckt sich über 1.600 Quadratmeter und ist mit modernster Technologie und Geräten ausgestattet. Der Raum umfasst drei spezialisierte Studios, in denen Kurse mit Expertentrainern angeboten werden: die Experience Box, das Yoga Studio und den Pilates Reformer. Das Recovery Lab ist auf umfassende Erholung ausgerichtet und verbindet Achtsamkeit, ganzheitliche Praktiken und spezielle Behandlungen. Das Hotel verfügt auch über einen 25 Meter langen, halbolympischen Pool, der temperaturgesteuert und durch sein einziehbares Dach auch im Winter nutzbar ist. www.sirohotels.com