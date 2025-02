Im Gespräch mit Bettina Faust, Inhaberin der Agentur Faust Concept PR

Seit 20 Jahren ist Bettina Faust weltweit für ihre Kunden unterwegs. Spezialisiert auf Luxusreisen, Premium Hotels, Lifestyle, Wellness sowie Nachhaltigkeit, betreut sie weltweit führende Touristik-Unternehmen. Die 45-Jährige hat ursprünglich eine Ausbildung zur Fotografin absolviert, anschließend zur Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste. 2005 stieg Bettina Faust in eine Boutique-PR Agentur in München ein, die sie seit 2021 als alleinige Geschäftsführerin leitet. Besonders stolz ist sie darauf, die Six Senses Hotels Resorts Spas mit derzeit 27 Hotels und Resorts in 18 Ländern im deutschsprachigen Raum zu betreuen – und das seit ihrem ersten Tag in der Agentur

Reisen war schon immer

meine große Leidenschaft

Radtour durch das weitläufige Six Senses Zighy Bay im Oman

Frau Faust, Sie sind ein wahrer Profi in der Tourismusbranche. Wie sind Sie überhaupt zum Tourismus gekommen?

Reisen war schon immer eine große Leidenschaft von mir. Mit 16 Jahren bin ich ein Jahr nach Amerika gegangen, um dort zur Schule zu gehen, die Sprache zu lernen und natürlich auch etwas von der großen weiten Welt zu sehen. Nach der Schule habe ich eine Ausbildung in einem Touristik Verlag gemacht. Eine wunderbare Kollegin brachte mich schließlich auf die Idee, in die PR einzusteigen. Damals wusste ich noch gar nicht, was PR-Agenturen genau tun – aber sie hatte recht: Es war wie für mich gemacht.

Wissen Sie noch, wohin es bei Ihrer ersten Reise ging?

Meine erste Pressereise ging nach Vietnam zu Six Senses. Daher fühle ich mich der Marke auch so verbunden. Alles, was ich gelernt habe, begann mit dieser Reise und dieser Hotelgruppe.

Wie kann man sich Ihren Alltag vorstellen – Sie sind ja nicht nur unterwegs?

Mein Alltag ist eine Mischung aus Strategie, Kreativität und Kommunikation. Wenn ich nicht auf Reisen bin, sitze ich im Büro. Hier werden PR-Konzepte erstellt, an Texten gefeilt, Pressebesuche geplant oder Video Calls mit Kunden geführt, um die neuesten Themen zu besprechen. Natürlich gibt es auch die weniger glamourösen Aufgaben wie etwa die Buchhaltung. Viel Zeit nehme ich mir, um Journalisten zu treffen. Diese persönlichen Kontakte sind wichtig, damit meine Hotelkunden dann eben auch in Magazinen wie zum Beispiel SPA inside vorgestellt werden und so neue Gäste gewinnen.

Sie haben sicher schon die ganze Welt gesehen. Wo gefällt es Ihnen am besten?

Oh, da gibt es sehr viele Orte und die ändern sich auch immer wieder. Aber die Malediven haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Dort finde ich eine Ruhe, die ich nirgendwo sonst erlebe – das Licht, das Meer und das unglaubliche Blau sind für mich wie Meditation. Mallorca ist ebenfalls ein Ort, den ich immer wieder besuche, schon seit meiner Kindheit.

Koffer packen Sie bestimmt im Schlaf – was muss bei Ihnen mit ins Gepäck?

Ganz ehrlich, ich mag Kofferpacken überhaupt nicht! Aber was mir mein Leben sehr erleichtert, sind Packlisten. Das hilft mir den Überblick zu behalten und sicher zu gehen, dass ich nichts vergesse. Was immer dabei ist, sind zwei Sonnenbrillen, da ich immer Sorge habe, eine zu verlieren.

Gibt es ein Reiseerlebnis, das Ihnen immer in Erinnerung bleiben wird?

Da gibt es mehrere. Zum einen werde ich die Naturgewalt auf den Seychellen nie vergessen. Die unberührte Vegetation, die Tausendfüßler, die sich seit Jahrhunderten nicht verändert haben, oder die Riesenschildkröten, die über 100 Jahre alt sind. Ein bisschen wie „Jurassic Park“. Ein anderes Highlight war eine Ranch in den USA. Es war das perfekte Cowboy-Erlebnis. Von Reiten über Fliegenfischen bis zu Marshmallows rösten über dem Lagerfeuer. Und das natürlich mit Cowboystiefeln und Hut, ohne dass wir uns verkleidet vorkamen. Das waren unvergessliche Tage, und die Stiefel habe ich immer noch.

Entspannt im Sabi Sabi Private Game Reserve Südafrika

Weltweit auf Tour

Im Flugzeug unterwegs sein: Was für andere richtig aufregend ist, ist für Bettina Faust seit Jahren Alltag. Vor Ort sind Meetings mit den Hotelmanagern geplant, aber auch das genaue Erkunden der Resorts und deren Umgebung, um dann zu überlegen, welche Medien am besten dazu passen.

In jeder Ausgabe von SPA inside stellen wir inspirierende Power-Frauen vor.