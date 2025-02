-Advertorial-

LERNEN SIE DIE ULTIMATIVE SPA-ERFAHRUNG VON VALMONT KENNEN

Die verjüngende Valmont Spa Verwöhnerfahrung erwartet Sie an ausgewählten Standorten auf der ganzen Welt. Jetzt mit unserem neuesten Spa-Ritual, Vitality of the Glaciers.

Die Behandlung Vitality of the Glaciers ist eine präzise Massage, die sich auf das Kreislaufsystem und insbesondere auf das arterielle Netz konzentriert. Es handelt sich um eine stimulierende Massage, die darauf abzielt, den Teint mit sauerstoff- und nährstoffreichem Blut zu versorgen.

Zu den wichtigsten Bewegungen gehören kräftiges Kneten, tiefer Druck, Zupf- und Anhebetechniken sowie in die Tiefe gehende, glättende Handgriffe. Jeder Handgriff wird dank des Konzentrats VITAL BOOST mit Präzision ausgeführt.

Abgerundet wird dieses innovative Programm durch eine gezielte Abfolge von Produkten, die die Haut mit energiespendenden Anti-Müdigkeits- und Anti-Aging-Wirkstoffen verwöhnen. Vitality, die neue Kollektion von Valmont, ist das Ergebnis von vier Jahrzehnten Zellkosmetikwissenschaft und -innovation und fängt die Essenz für Hauterneuerung ein: Ihre Haut wird dank Silanol-DNA, der neuesten wissenschaftlichen Entdeckung der Marke, geboostet.

