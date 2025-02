Wenn Sie keine tierischen Inhaltsstoffe in Ihrer Creme möchten oder empfindlich auf synthetische Substanzen reagieren, dann ist Naturkosmetik eine gute Option. Angebot und Qualität wachsen stetig. Pflanzenbasierte Produkte punkten zudem mit toller Wirkung.

Es gibt viele Kosmetikwirkstoffe, die uns besser, frischer und jünger aussehen lassen. Allerdings sind darunter auch einige, die empfindliche Haut reizen können. Auf die Segnungen dieser Stoffe verzichten müssen Sie deshalb aber nicht. Schließlich schenkt uns die Natur wunderbare pflanzliche Alternativen. Und die Forschung arbeitet unermüdlich daran, neue zu entdecken und für kosmetische Zwecke aufzubereiten. Doch es gibt noch weitere gute Gründe, auf Naturkosmetik umzusteigen. Etwa Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Alles Bio, oder was?

Eines vorweg: Naturkosmetik bedeutet nicht automatisch „frei von Inhaltsstoffen tierischen Ursprungs“. So kann sie etwa Bienenwachs oder Seide enthalten. Wenn Sie Wert auf vegane Produkte legen, sollten Sie die Liste der Inhaltsstoffe genauer unter die Lupe nehmen und auf Gütesiegel wie das V-Label achten. Bio-zertifizierte Produkte sind immer eine gute Wahl. Sie schonen die Umwelt, weil sie ohne Einsatz von Herbiziden und Pestiziden hergestellt wurden. Und sie schonen Ihre Gesundheit, weil sie keine Schadstoffe und Umweltgifte enthalten.

Auch die Verpackungen tragen wesentlich zur Umweltbilanz von Kosmetik bei. Achten Sie auf recycelte und recycelbare Materialien, vermeiden Sie Produkte mit aufwendigen Umverpackungen, womöglich aus Plastik, und ziehen Sie den Kauf von Refills in Betracht. Die Verwendung des Begriffs Naturkosmetik ist in Deutschland gesetzlich (noch) nicht geregelt. Es gibt aber zertifizierte Produkte, die vertrauenswürdig sind. Achten Sie auf die Siegel BDIH, Natrue, Ecocert und – auf internationaler Ebene – Cosmos. Sie gewährleisten Standards wie einen variablen Mindestanteil an Inhaltsstoffen natürlichen bzw. naturidentischen Ursprungs oder den Verzicht auf synthetische und gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe sowie Erdölprodukte. Dann steht Ihrer natürlichen Schönheit nichts mehr im Weg.

Gut Bepackt

Zum Kennenlernen, für unterwegs oder als Geschenk: Diese Sets haben’s ins sich.

Morphoderm Hautpflege-Essentials befinden sich in der Premium Beauty Bag von Morphoderm Skin Esthetics. Die edle Kulturtasche enthält Clean Black Soap, Serum N°1, Day Sun Cream Mineral SPF 50+, Face Gold Oil, Eye Cream und Face Mask. Perfekt für die Reise! 249 €, www.morphoderm.com

Trawenmoor Intensiv durchfeuchtet Das Inside & Outside Moisture Set von Trawenmoor Organic Skincare by Dr. Spiller besteht aus Humic Serum (30 ml), Hydro Cream (50 ml) und einer Wasserflasche für intensive Rundum-Feuchtigkeitsversorgung von innen und außen. 129 €, www.dr-spiller.com

Kurz nachgefragt bei Julia Schauer

Julia Schauer stammt aus einer österreichischen Apothekerfamilie und lernte so schon früh die Kraft der natürlichen Wirkstoffe kennen. Frau Schauer, mit Ihrer Marke Queen of Green sind Sie seit rund einem Jahr am Markt. Wie wurden die Produkte von den Kundinnen und Kunden aufgenommen?

Für mich ist es fast unglaublich, dass Queen of Green erst seit 2023 am Kosmetikmarkt ist. Das liegt vielleicht auch an der langen Vorbereitungszeit und dem Feilen an den Rezepturen. Von Anfang an wurden die „Queens“ mit Begeisterung angenommen und haben mittlerweile eine treue Fan-Gemeinde. Auch neue Produkte wie die Handpflege werden gerne und oft gekauft. Das freut mich wirklich sehr, denn die Pflegestifte sind ja fast so etwas wie meine Babys – mit viel Liebe und Herzblut entwickelt.

Was ist das Besondere an Ihrer Produkt-Range?

In meiner Zeit als Beauty-Redakteurin landeten über 15 Jahre lang alle neuen Produkte auf meinem Schreibtisch. Selten war ich komplett begeistert: War die Textur toll, waren die Inhaltsstoffe nicht natürlich, selbst bei Naturkosmetik war die Verpackung oft weit entfernt von nachhaltig. Und immer habe ich überlegt „Was würde ich bei einer eigenen Kosmetiklinie anders machen?“ Daher sind die Queen of Green-Stifte nicht nur intensiv pflegend und voll gepackt mit hochwertigen Inhaltsstoffen aus der Natur. Sie sind auch vegan, zu 100 Prozent plastikfrei dank Kartonhülle und mit Liebe handgemacht in einem kleinen Labor in Österreich.

Wie lautet Ihr Plädoyer für mehr Naturkosmetik im Badezimmer?

Die Natur bietet so viele wunderbare Pflegestoffe, da sollte man doch mit beiden Händen zugreifen, oder? Daher ist neben feinen Bio-Ölen in all meinen Produkten unter anderem der beruhigende, schützende Ringelblumen-Extrakt enthalten. Aber für mich ist nicht nur die Natürlichkeit eines Produktes wichtig, sondern auch die Nachhaltigkeit. Ein plastikfreies, 100-prozentig abbaubares Produkt macht nämlich doppelt Freude – unserer Haut und der Umwelt.

Ihre Produkte stammen vollständig aus Frauenhand, von der Entwicklung über das Design bis zur Herstellung. Warum ist Ihnen das so wichtig?

In einer männerdominierten Welt finde ich es wichtig, dass Frauen sich gegenseitig unterstützen. Wenn ich eine großartige Frau treffe, die meine Illustrationen zeichnen oder meine Produkte abfüllen kann, dann gebe ich ihr bewusst den Vorzug. Ich würde diese Entscheidungen aber niemals über die Qualität der Produkte stellen. Ein Glück, dass mein Team so talentiert ist, dass ich das auch nie musste.

Handtaschentauglich Die Produkte von Queen of Green sind als ebenso praktische wie nachhaltige Stifte erhältlich. Der Handbalsam Ageless Alice pflegt intensiv, reduziert Pigmentflecken, glättet und polstert die Hände optisch auf. www.queenofgreen.eu

Naturschutz, Fair Trade und Nachhaltigkeit

Arbeit für Frauen – 1 Euro pro verkaufter A4 Red Carpet Eye Cream geht an eine Kooperative in Ghana, die einheimischen Frauen ein Einkommen sichert Sheabutter ist ein wichtiger Bestandteil vieler Kosmetikartikel. Die Marke A4 Cosmetics unterstützt eine Sheabutter-Kooperative in Ghana. So bekommen die beteiligten Frauen die Chance, gute Einkommen zu verdienen – mit der Herstellung eines Rohstoffs, der in ihrer Tradition verwurzelt ist. Außerdem lernen sie, Geld sinnvoll zu investieren und so ihre Zukunft zu sichern. Die Kooperative trägt auch dazu bei, den Bestand an Sheabäumen in der Region zu sichern, faire Einkaufspreise für die Butter zu erzielen und Wertschöpfungsketten zu schaffen. Pro verkaufter A4 Red Carpet Eye Cream geht ein Euro an die Kooperative. www.a4cosmetics.de

Oceanwell engagiert sich seit Jahren für den Schutz der Meere, aus denen die Inhaltsstofe für die Kosmetik des Kieler Unternehmens stammen. Von jedem verkauften Produkt fließen zehn Cent in geförderte Projekte der Oceanwell-Initiative „Protect the Ocean“. Aktuell werden im westafrikanischen Côte d‘Ivoire frisch geschlüpfte, gefährdete Meeresschildkröten gerettet und in der Ostsee herrenlose Fischernetze, sogenannte Geisternetze, geborgen, die sonst zur Todesfalle für Meerestiere werden und zu schädlichem Mikroplastik zerfallen. www.oceanwell.de

Weleda setzt Sozialprojekte bei Anbauern vor Ort um, die Rohstoffe für seine Naturkosmetik erzeugen: In Marokko unterstützt das Unternehmen etwa eine Frauen-Kooperative, um Räumlichkeiten sowie Spiel- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder während der Ernte von Damaszener-Rosen sicherzustellen. Pharmos Natur Der Regenwald des Amazonasgebiets ist das artenreichste Landökosystem der Welt und zugleich stark gefährdet. Für jede Bestellung im Online-Shop spendet Pharmos Natur 1 € an die Stiftung Amazonica, die die indigene Bevölkerung der Region stärkt, damit sie ihren Lebensraum aus eigener Kraft bewahren kann. Jacks finanziert in Kooperation mit der Umweltorganisation CleanHub Projekte, die Plastikmüll sammeln. Dieser wird sortiert und das Material, das recycelbar ist, wiederverwendet. Alles andere wird in der Zementproduktion als alternativer Brennstoff statt Kohle und Gas genutzt. Pro Kauf im Online-Shop fließt 1 € in diese Projekte.

Männer

Natürliche Pflege für Gesicht, Haut und Haare – da sind auch Männer immer mehr zu begeistern.

Extrakte von Kamille und Myrrhe pflegen die von der Trocken- oder Nassrasur beanspruchte Haut auf milde Weise. Das kühlende, feuchtigkeitsspendende Aloe-Vera-Gel sowie Jojobaöl schützen die Haut vor dem Austrocknen. 100 ml, 11,95 €. www.weleda.de Sanft aktivierend Der Protect Balm Anti Stress von Ebenholz Skincare gleicht die Balance gereizter Haut mit Magnolienrinden- und Birkenblattextrakt aus biologischem Anbau wieder aus und regt den Stoffwechsel der Haut an. 90ml, 49 €. www.ebenholz-skincare.de Neue Frische Peclavus Gentleman Beard and Face Oil Recharge pflegt Bart und Gesichtshaut, um sie vor Juckreiz und Rötungen zu schützen. Dafür sorgen regenerierendes Bio-Sesamöl und Bio-Hanföl, Aloe Vera erfrischt im Nu. 100 ml, 25,95 €. www.peclavus.de

Augen

Erfrischend, kühlend und glättend … diese Beautyprodukte sorgen für entspannte Augenblicke

Bella Italia Die wichtigsten Inhaltsstoffe der Irene Forte Skincare werden auf dem eigenen Bio-Bauernhof in Sizilien geerntet und sind vegan zertifiziert. Hauptwirkstoff der Augencreme: recyceltes Olivenöl. 30 ml, 160 €. www.organicluxury.de Bergfeeling Durch die Essenz alpiner Bergkräuter, Wasser aus Brixen und von Hand abgebautem Bergsalz zum inneren Gleichgewicht versprechen die Produkte Balance Alpine 1000+. Das Augengel wirkt abschwellend und spendet Feuchtigkeit. 30 ml, 51 €. www.mybestwellness.com Smart Nature von Dr. Grandel setzt auf die natürliche Kraft des Hafers. Schwellungen unter den Augen und Augenringe werden durch Wiesenblumen- und Buchweizen-Extrakt in der Augencreme reduziert. 20 ml, 35 €. www.grandel.de

Hochdosierte Stammzellenkosmetik

für spürbare Hautregeneration

Nachhaltig, COSMOS-zertifiziert und mit sofortigem Wirkeffekt – so präsentiert sich die Naturkosmetiklinie „pure“ von VINOBLE COSMETICS. Die Serie umfasst neun Gesichtsprodukte – von Reinigungen über Masken, Essenzen und Konzentrate bis hin zu Pflegecremes – die speziell für die sensible Haut mit besonderen Ansprüchen entwickelt wurden und zu 100 % auf natürlichen Inhaltsstoffen basieren.

Zellaktivierend Natuneo heißt die neue zellaktivierende Smart-Aging-Hautpflegeserie aus dem Schwarzwald, mit hyperfermentierten Tannenknospen und Lindenblütenhonig. Die Augencreme unterstützt die Straffung der Haut und hebt das obere Augenlid. 15 ml, 75 €. www.boerlind.com

Ausführliche Pflege-Tipps und weitere Beauty-Themen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPAinside vor.