Die zu Accor gehörende Hotelmarke Mövenpick eröffnet in diesem Monat Mövenpick ihre ersten Hotels in Polen: das Mövenpick Grand Wrocław und das Mövenpick Resort & Spa Karpacz.

Die Neueröffnungen sind Teil der europäischen Expansion, zu der auch weitere Standorte in Italien, Griechenland, Montenegro und Ungarn gehören. Erst unlängst hatte Mövenpick Hotels unter anderem in Belgien, Sarajewo und Aserbaidschan eröffnet. Weitere Marktdebüts sind im Laufe des Jahres geplant.

Das neue Mövenpick Grand Wrocław befindet sich im Herzen von Wrocław, Polens drittgrößter Stadt in einem umfassend renovierten historischen Gebäude. Das Hotel verfügt über 180 Zimmer. Das Mövenpick Resort & Spa Karpacz im Südwesten Polens richtet sich an Erholungsurlauber, es ist in üppige Wälder eingebettet und präsentiert sich so als ruhiger Rückzugsort in den Bergen. 126 Zimmer stehen zur Verfügung.