Auf dem ehemaligen Postareal in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) soll in nächster Zeit ein 4-Sterne-Superior-Hotel entstehen. Wie der Stadtanzeiger Neustadt berichtet, werde das „SAKS Urban Designhotel Neustadt“ 97 Zimmer und Suiten umfassen. Im Erdgeschoss sind zwei Restaurants und eine Bar vorgesehen. Im dritten Stock soll eine Rooftop-Bar mit Außenschwimmbad eingerichtet werden, im Spa sollen Saunen, Dampfgrotte, Gym und Massagen für Entspannung sorgen. Das Dach erhält eine Photovoltaik-Anlage. Investor ist der gelernte Elektromeister Hans Sachs, der seit 25 Jahren alte Häuser renoviert und vor 15 Jahren das erste Hotel gebaut hat. Die Erdarbeiten sollen laut Stadtanzeiger im Januar beginnen. Die Eröffnung des Hotels ist für September 2026 vorgesehen.

Investor Hans Sachs, Oberbürgermeister Marc Weigel und Baudezernent Bernhard Adams (fünf bis sieben von rechts) mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadt sowie Projektbeteiligten. (Foto: Stadt Neustadt)