Hoteliers, die sich auf Langlebigkeit und gesundheitsfördernde Angebote spezialisieren, gibt die Deutsche Longevity Gesellschaft e.V. mit den neu entwickelten Longevity-Hotel-Kriterien einen umfassenden Standardkatalog an die Hand. Die Standards wurden von einem Expertenteam aus den Bereichen Hospitality Auditierung, erfahrenen Medical Wellness Hoteliers und führenden Longevity-Medizinern entwickelt. Die Longevity-Hotel-Kriterien basieren somit auf Expertenwissen sowie aktuellen Erkenntnissen aus der Präventionsforschung und vereinen sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Anwendbarkeit. Sie bieten den Gästen im Rahmen ihres Aufenthalts und darüber hinaus maßgeschneiderte Programme in den Bereichen Schlaf und Regeneration, Ernährung, Bewegung und psychisches Wohlbefinden. Ein umfassender Longevity-Check-up zu Beginn und ein individuell angepasster Gesundheitsplan für den Aufenthalt und die Zeit danach gewährleisten die Nachhaltigkeit und Effektivität der Angebote. Die Einführung der Longevity-Hotel-Kriterien soll es Hoteliers ermöglichen, sich als Vorreiter in einem dynamisch wachsenden Markt zu positionieren und ihren Gästen nachweislichen, nachhaltigen Mehrwert zu bieten. Die Deutsche Longevity Gesellschaft unterstützt interessierte Hoteliers bei der Implementierung dieser Standards und fördert den Wissens-Austausch in der Branche.

www.deutsche-longevity-gesellschaft.de