Bei der Deutschland-Premiere der Independent Hotel Show, einer Messe für unabhängige Luxus- und Boutique-Hotels sowie Design, Architektur und Lifestyle, machten sich über 2000 Besucher aus dem gesamten DACH-Raum in München ein Bild von der neuen Plattform. Neben der Möglichkeit, sich bei den Ausstellern über die neuesten Produkte, Dienstleistungen und Konzepte für die Hotelbranche zu informieren, wurde auf drei Bühnen auch ein Seminarprogramm geboten. Außerdem gab es mehrere Bereiche zum Netzwerken, die von renommierten Innenarchitekturbüros gestaltet worden waren. Höhepunkt der beiden Messetage war die Verleihung der Independent Hotel Show Awards für herausragende Leistungen in der unabhängigen Hotellerie. In der Kategorie „Hotel of the Year” belegte das Purs Luxury Boutique Hotel in Andernach den ersten Platz, den Award für das „Hotel Design of the Year“ holte das Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee. „Independent Hotel Leader of the Year” wurde Friedrich W. Niemann, Gründer der Hotelgruppe mein.lieblingsort. Der Veranstalter, die Montgomery Group, zeigte sich mit der Resonanz der Messe mehr als zufrieden.

www.independenthotels.de