Neue operative Spa-Managerin ist Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe

Das Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe hat sein Team erweitert: Angelika Rommel (36) übernimmt die strategische und organisatorische Leitung des Spa-Bereichs. Damit nimmt sie eine Schlüsselfunktion in der Managementstruktur des 5-Sterne-Resorts ein. Zuvor war Rommel in verschiedenen Positionen im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe tätig, zeitweise arbeitete sie auch als Senior Marketing Managerin in einer Agentur in den Bereichen Marketingkonzepte und -kampagnen sowie Hospitality Consulting im Luxussegment.