Helle, elegante Farbnuancen, warmes Licht und ein modernes, edles Design dominieren die neue „Ambassade“ (Botschaft) der französischen Kosmetikmarke Biologique Recherche in der Münchner Residenzstraße. Jedes Detail der 225 m² großen Fläche, einschließlich des Boutique-Bereichs und der vier Behandlungsräume, wurde sorgfältig geplant, um ein individuelles Pflegeerlebnis zu bieten. Biologique Recherche gibt seinen Kunden das Versprechen auf hohe Wirksamkeit und individuell abgestimmte Pflege. Die Hautpflegeprodukte werden zu 100 % von der eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung hergestellt, die Behandlungsmethodik basiert auf einem wissenschaftlichen Ansatz und umfasst eine gründliche Hautdiagnose sowie individuelle Pflegeprotokolle. Als Wiege der Marke bündelt die Ambassade deren gesamtes Know-how – die Botschaft in München ebenso wie die historische Ambassade auf den Champs-Elysées in Paris. Mit weiteren Ambassades in Rom, Seoul, Houston, Shanghai und Los Angeles sind sie das Aushängeschild des Hauses.

www.biologique-recherche.com