Neue Clusterorganisation der LA PRAIRIE GROUP

Zum 1. Januar 2025 wird die deutsche Niederlassung der La Prairie Group die Verantwortung für die Region Österreich und Ungarn übernehmen. Mit diesem Schritt verfolgt das Unternehmen das Ziel, neue Synergien zu schaffen und das volle Potenzial kultureller sowie konsumentenbezogener Gemeinsamkeiten, insbesondere zwischen den Märkten in Deutschland und Österreich, optimal zu nutzen.

Das bisher zuständige Schweizer Team wird sich auf den heimischen Markt und die strategische Ausrichtung der Marke des Schweizer Hauptquartiers fokussieren. Die lokalen Sales- und Go-to-Market-Teams in Österreich und Ungarn bleiben bestehen, um die marktspezifische Betreuung der Kundinnen und Kunden in beiden Ländern sicherzustellen.

Viktoria K. Koch, die die Rolle der Geschäftsführung für La Prairie Deutschland seit August 2024 inne hat, wird somit ihren Verantwortungsbereich zum 1. Januar 2025 um die Region Österreich und Ungarn erweitern. In dieser neuen Funktion wird sie die Geschäfte des weltweit agierenden Luxus-Hautpflege-Unternehmens in Deutschland, Österreich und Ungarn leiten und weiterhin direkt an Laure Hernandez, Vice President Europe, berichten.

„Mit ihrer umfassenden Expertise und als gebürtige Österreicherin, ist Viktoria K. Koch für die neue Länderstruktur die optimale Besetzung für diese neue Position“, sagt Laure Hernandez. „Wir sind überzeugt mit ihr und der neuen Clusterorganisation das Team in die nächste Wachstumsphase zu bringen, um die europäische Position der Marke weiter zu stärken.“

