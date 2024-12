Deutschlandweit Maßstäbe setzen soll das Luxushotel Seegut in Bad Wiessee am Tegernsees. Das Großprojekt hat einen Kostenrahmen von über 200 Millionen Euro. Eröffnet werden soll das Haus 2028. Die Baustelle umfasst 3,5 Hektar. Entstehen sollen dort ein Hotel mit 170 Betten, ein Wirtshaus, eine Kulturscheune sowie 34 Mitarbeiterwohnungen. Dabei setzen die Bauherren auf Nachhaltigkeit: Für die Heiz- und Kühlsysteme soll der Tegernsee genutzt werden, die Gebäude werden zumindest in Teilen in Holzbauweise errichtet. Alle Versorgungseinrichtungen und Verkehrswege werden unterirdisch verlegt. Welcher Betreiber das Haus führen wird, ist derzeit noch unklar.