Seine Nachfolge ist bereits geregelt: Simon Spiller übernimmt die Aufgaben des General Managers im März 2025. Der gebürtige Schweizer hat über 25 Jahre lang internationale Erfahrung gesammelt, unter anderem in verschiedenen Four Seasons Hotels, im Raffles Dubai, im Fairmont Kairo oder in Brenner’s Park Hotel in Baden-Baden. Im Grand Resort Bad Ragaz wird er für die 247 Zimmer, das Thermal-Spa sowie die kulinarischen Angebote und Veranstaltungen verantwortlich sein. Außerdem wird er als Teil des vierköpfigen Führungsteams zur strategischen Weiterentwicklung des Hauses beitragen. Spiller möchte das Grand Resort Bad Ragaz zum führenden Wellbeing & Medical Health Resort Europas machen.