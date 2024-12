Groupe GM gibt gemeinsam mit Memo Paris eine neue Hotellinie heraus. Die Düfte des französischen Parfümherstellers verkörpern bestimmte Reiseziele. Irisches Lederaroma, Wacholderbeeröl und grünes Mate-Absolue in der neuen Linie für Hotels sollen an einen kühlen Morgen in Irland erinnern. Die Verpackung ist in Schwarz und Gold gehalten. Die Linie enthält bis zu 98 % Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs und besteht aus 40-ml-Tuben mit Wirkstoffen auf pflanzlicher Basis und Verschlüssen aus recyceltem Kunststoff. Für die Kunden gibt es auch eine 30-Gramm-Seife mit RSPO-Zertifizierung. Das Sortiment umfasst zudem großformatige Spender für Flüssigseife, Duschgel, Shampoo, Spülung und Körperlotion, wie z. B. den 300-ml-Spender „Ghost“ aus recyceltem Kunststoff mit Goldkappe, der an einer versteckten Schiene befestigt ist, sodass der Eindruck entsteht, er würde schweben. Darüber hinaus bietet die Hotellinie einen großformatigen EcoFill-Spender mit versiegelten Nachfüllbeuteln, die in wenigen Minuten gewechselt werden können. Die Produktpalette steht in Einklang mit dem Programm Care About Earth der Groupe GM, das darauf abzielt, die negativen Auswirkungen von Produkten auf die Umwelt zu verringern. www.groupegm.de