An der Küste Kalabriens, direkt am langen Sandstrand von Villapiana, eröffnet die deutsche Hotelgruppe Maritim im April 2025 das Maritim Resort Calabria mit 324 Zimmern und Suiten auf drei Etagen, umgeben von Olivenhainen und malerischer Natur. Das 5-Sterne-Resort wurde zuvor als Club Aldiana geführt und bietet höchsten Komfort in exklusiver Umgebung. Das All-inclusive-Konzept wird beibehalten. Auf gut 93.000 Quadratmetern Fläche bietet das Resort drei Schwimmbäder – einen beheizten, halb-olympischen Pool, einen Lagunen-Pool und ein Kinderbecken. Für sportliche Aktivitäten sorgen u.a. sieben Sand-Tennisplätze, ein Mehrzweckplatz für Basketball und Volleyball, ein Fußballfeld und ein 325 Quadratmeter großer Indoor-Fitnessbereich. Highlight für Wassersportler ist das Nautische Zentrum, zu dem auch drei Katamarane und ein Dutzend Optimist-Segelboote gehören. Das 4.000 Quadratmeter große Wellness-Center des Resorts umfasst ein türkisches Bad, drei Saunen, Eiskabine, Hydromassage-Pool mit Entspannungsbereich, Massage- und Behandlungskabinen sowie eine exklusiven Spa Suite mit Hydromassage-Whirlpool, Sauna, Entspannungsliegen und Hammam Bereich. www.maritim.de