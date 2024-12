Kempinski Hotel San Lawrenz. Seit 25 Jahren empfängt das 5-Sterne-Haus auf Gozo, Maltas „kleiner Schwester“, Gäste aus Nah und Fern. Die genießen neben der Ruhe auf dem kleinen Eiland im südlichen Mittelmeer ein internationales Gastro-Angebot und Wellness von Hamam bis Ayurveda.

Foto: Kevin Kiomall Großzügig und hell

Die neue Innenausstattung kombiniert traditionelle gozitanische Elemente wie den typischen sandfarbenen Kalkstein und die orientalisch anmutenden Ziergitter mit modernem skandinavischem Design.

Sieht ein bisschen orientalisch aus, denke ich, als ich vor dem Kempinski San Lawrenz auf Gozo stehe. Kein Wunder! Schließlich stand die Insel im südlichen Mittelmeer, genau wie ihre „große Schwester“ Malta, früher unter arabischem Einfluss. Aber auch Römer, Spanier, Italiener, Franzosen und Briten haben Spuren hinterlassen. Der Multikulti-Mix zieht sich auch durch das 5-Sterne-Hotel mit seiner vielseitigen Küche und den jungen, engagierten Mitarbeitern aus aller Welt.

141 Zimmer und Suiten hat das Haus, zwei Restaurants, eine Gastro- und eine Pool-Bar, eine kleine Patisserie sowie ausgedehnte Frühstücksräume. Bis in den Herbst hinein kann das Frühstück auf der großen Terrasse eingenommen werden, mit Blick auf das weitläufige Pool- und Gartenareal. Hier wachsen Palmen, Olivenbäume, Bougainvilleen und andere mediterrane Pflanzen, die das Auge erfreuen und Schatten spenden. Besonders schön ist die Aussicht am Abend, wenn Pools und Palmen beleuchtet sind. Dann fühlt man sich ein bisschen wie in 1001 Nacht.

Authentisch

Shirodhara, der Stirnölguss, ist eines der bekanntesten Treatments aus dem Ayurveda. Im Kempinski The Spa auf Gozo kann man ihn ebenso erleben wie viele andere indische Behandlungsmethoden. Die Therapeuten wurden in Kerala in der uralten Gesundheitslehre geschult.

Kompetenz aus Kerala

Orientalische Anklänge finden sich auch im 1700 Quadratmeter großen Spa, das neben einem Hamam eines der größten Ayurveda-Zentren des Mittelmeerraums mit sechs Behandlungsräumen beherbergt. Hier erwartet mich, in einen Sari gewandet, meine Therapeutin. Drei Frauen und ein Mann, alle im indischen Kerala ausgebildet, kümmern sich um die Gäste, hinzu kommt Spa- und Ayurveda-Manager Dr. Renjith Raveendran Pillai. Ich bekomme zum ersten Mal den Stirnölguss Shirodhara. Vorher genieße ich noch eine Ganzkörpermassage nach Ayurveda-Art. Mit fließenden, rhythmischen Handstrichen und viel warmem, duftendem Sesamöl bearbeitet die Therapeutin meinen Körper von Kopf bis Fuß. Dabei stimuliert sie immer wieder verschiedene Energiepunkte mit kräftigem Fingerdruck. Das extreme Massieren besonders verspannter Partien, wie ich es von anderen Massagetechniken kenne, entfällt. Und dann erlebe ich Shirodhara – oder zumindest Teile davon, denn das beruhigende Hin und Her des Ölkessels über meinem Kopf versetzt mich zeitweise in Schlaf. Noch nie hat ein Wellness-Treatment mich so tief entspannt.

Wieder hellwach, nehme ich am Abend an der Gartenparty zum 25. Jubiläum des Kempinski San Lawrenz teil. Das hoteleigene Restaurant Gazebo zaubert ein Sushi-Buffett und frische Teppan-yaki für die Gäste. Am Abend zuvor durfte ich im Restaurant L‘Istorja Dry Aged Beef, in Meerwasser marinierte Seebrassen mit Granatapfelkernen und Orangengel sowie eine süße Version des Schafskäses Gbejna mit Kaktusfeigenfüllung und Johannisbrotbaumkrümeln genießen. Da ist er wieder, dieser Multikulti-Mix, der für Malta und Gozo so charakteristisch ist.

Spa Test Was bietet das Ayurveda-Zentrum?

Neben einzelnen Treatments nach Wahl kann man auch ganze Packages von fünf bis 24 Tagen buchen. Nach einer einstündigen Konsultation stellt Dr. Renjith Raveendran Pillai aus Kerala/Indien ein maßgeschneidertes Programm aus spezieller Ernährung, Treatments und Yoga-Sessions zusammen. Es gibt Programme zum Detoxen, für besseren Schlaf, Gewichtsreduktion und mehr. Redakteurin Katja Kösztler mit Ayurveda-Arzt Dr. Renjith Raveendran Pillai

Was gibt es noch im Spa?

Fünf Pools, zwei davon Indoor, Whirlpool, Sauna, Dampfbad, Hamam sowie zwei Ruhe- und zehn Behandlungsräume. Das Spa-Menü umfasst verschiedenste Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Signature Treatments, von Hot Stone über das marokkanische Hamam-Treatment bis zur beliebten „Bespoke Massage“, bei der man Stärke und Fokus selbst festlegen kann.

Was erwartet die Gäste im neuen Jahr?

Die Zimmer des Resorts werden sukzessive bei laufendem Betrieb renoviert. In der Lobby und der Gastrobar Il-Baldakkin sieht man bereits, wohin die Reise geht: landestypischer sandfarbener Kalkstein trifft auf skandinavisches Design in Weiß, Blau, Orange und Schwarz, Wiener Geflecht und außergewöhnliche Leuchtobjekte. 2026 soll die Renovierung abgeschlossen sein.

Kempinski Hotel San Lawrenz

Die Anreise zum 5-Sterne-Hotel auf Gozo erfolgt in mehreren Etappen: 35 Autominuten vom Flughafen Malta zum Fährhafen in Cirkewwa, von dort 20 Minuten Überfahrt zum Hafen Mgarr auf Gozo. Der Transfer ins Hotel dauert weitere 12 Minuten. www.kempinski.com/en/hotel-san-lawrenz – Übernachtung im Doppelzimmer ab 200 € (Wintersaison).

Wir testen für Sie in jeder Ausgabe SPA inside ein außergewöhnliches Spa, lesen Sie mehr.