Das leise Knirschen des frisch gefallenen Schnees unter den Sohlen, wärmende Sonnenstrahlen im Gesicht und vor sich die schönste Winterlandschaft in Puderzuckerweiß. Herrlich, so ein Wintertag, der noch viel besser wird, wenn man in einem unserer urgemütlichen Winter-Wellnesshotels einkehren kann.

Wenn der Winter mit seiner eisigen Schönheit die Landschaft in einen stillen Traum verwandelt, ist es Zeit, sich eine Auszeit zu gönnen. Ein Aufenthalt in einem Wellnesshotel bietet die perfekte Gelegenheit, dem hektischen Alltag zu entfliehen und in eine Welt der Ruhe einzutauchen. Bereits beim Ankommen umhüllt Sie ein wohltuender Duft von frischen Äpfeln und warmem Holz, der an gemütliche Abende am Kamin erinnert.

Draußen vor den Fenstern, breitet sich eine glitzernde Schneedecke aus, drinnen lockt das Hotelrestaurant mit einem exquisiten Menü mit wärmenden Suppen, liebevoll zubereiteten winterlichen Salaten und vielen anderen regionalen Köstlichkeiten.

Im Spa-Bereich erwarten Sie Massagen, die nicht nur Verspannungen lösen, sondern Sie mit sanftem Druck und duftenden Ölen zur Ruhe bringen. Die Sauna bietet eine wohlige Wärme, die sich durch den ganzen Körper ausbreitet, während der Blick über die schneebedeckten Gipfel wandert. Tiefenentspannung dann im urigen Ruheraum. Wenn der Tag langsam zur Neige geht, verspricht die gemütliche Lobby sicher ein warmes Plätzchen. Eingehüllt in eine flauschige Decke, mit einem Glas Glühwein in der Hand oder auch einem Gläschen Champagner, wirkt das Knistern des Kaminfeuers fast meditativ.

Ein paar Tage solch geruhsame Winterauszeit ist nicht nur eine Erholung für den Körper, sondern auch Balsam für die Seele – ein Erlebnis, das neue Kraft und Gelassenheit schenkt.

BERGKRISTALL IST EIN GEFÜHL: In traumhafter Hanglage trifft Winterwellness auf atemberaubende Natur. (Foto: Michale Huber Fotografie) Kraftplatz in den Allgäuer Bergen Im Hotel Bergkristall in Oberstaufen spürt man die Natur, die Weite und das Leben. Die individuellen Bedürfnisse der Gäste stehen im 2700 Quadratmeter großen Kristall SPA im Vordergrund. Die exquisite Küche des Resorts bietet regionale Qualität und authentischen Geschmack. bergkristall.de

„Winter: Das sind kalte Nächte, lange Pullover, heißer Tee,

gute Bücher, warme Suppe und kuschelige Socken … wie wunderbar“

Ihr Wintertraum im Engadin Hotel Castell: mehr als ein Hotel – ein Ort des Wohlfühlens. Im Herzen der atemberaubenden Schweizer Alpen liegt das Hotel Castell, ein wahres Winterwellness-Paradies. Das historische Gebäude verwandelt sich in der kalten Jahreszeit in einen Ort der Entspannung und Erholung. Ein besonderes Highlight ist das Hamam. www.hotelcastell.ch Das Hotel Castell ist mehr als nur ein Hotel – es ist ein Ort des Wohlbefindens in einer der schönsten Regionen der Welt. Erleben Sie die Magie der Winterwellness im Hotel Castell.

Die perfekte Kulisse für eine ganz individuelle und persönliche Zeit zu zweit – Liebe kann überall wohnen, aber hier hat sie ein zu Hause. Ein Hoch auf die Liebe Im wunderschönen Bezau, im Bregenzerwald, wird die Liebe großgeschrieben. Das 4-Sterne-Superior-Hotel verwöhnt seine Gäste mit großen Kuschelsuiten, dem Restaurant EDEN sowie dem Wellness-Bereich PAARADIES auf 3000 Quadratmetern mit zusätzlich buchbarem Rooftop-Pool. www.hotel-gams.at

„Winter ist keine Jahreszeit. Winter ist ein Gefühl.“

Wellbeing an der Mosel Verbringen Sie eine unvergessliche Auszeit im 4-Sterne-Superior Hotel

Moselschlösschen Spa & Resort in Traben-Trarbach, eingebettet in den sanften Hügeln des malerischen Moseltals. Lassen Sie den Alltag hinter sich und tauchen Sie ein in eine Welt voller Entspannung und innerer Balance. www.moselschloesschen.de Urlaub für alle Sinne: Nehmen Sie sich ruhig die Zeit für sich selbst, ob allein oder in guter Gesellschaft, im schicken Moselschlösschen Spa & Resort finden Sie den idealen Ort, an dem Wellness und Genuss in perfektem Einklang stehen. (Foto: Dominik Ketz)

In Südtirol und in Lazise am Gardasee trifft man auf 5-Sterne Luxus-Urlaub in mittlerweile 3-facher Ausgabe. Alle Quellenhof Luxury Resorts vereinen in perfekter Harmonie Südtiroler Herzlichkeit und das typische italienisches Lebensgefühl „la dolce vita“. (Foto: Schwabl) Ein Wintermärchen (er)leben… Das Mutterhaus, das Quellenhof Luxury Resort Passeier liegt im idyllischen Passeiertal. Auszeit am wundervollen Gardasee oder inmitten Südtirols atemberaubender Naturlandschaft! „Winterzeit ist Wellnesszeit“, nicht nur in Südtirol, sondern auch am „Lago“, wie die Italiener liebevoll ihren Gardasee nennen. Es gibt nichts Schöneres, als nach einer ausgiebigen Wanderung in frischer Berg- oder Seeluft ins Hotel zurückzukehren und sich im kuschelig-warmen Spa- und Wellnessbereich so richtig verwöhnen zu lassen. www.quellenhof-resorts.it

„Ein weißer Mantel legt sich über die Welt, wenn der Winter

sie in seinen Händen hält“

Ganzheitlich durch den Winter Wer Ruhe und Entschleunigung sucht, der sollte sich ins

Naturresort & Spa Schindelbruch im Südharz aufmachen. Umgeben von alten Rotbuchenwäldern und eingebettet in einen pittoresken Park, verspricht das Naturresort & Spa Schindelbruch nahe Stolberg exklusive Erholung. www.schindelbruch.de Das Gute leben. Kürzer und besser lässt es sich nicht beschreiben, wofür das Naturresort & Spa Schindelbruch steht. (Fotos: Ritter von Kemspki Privathotels)

AUSZEIT AM MEER: Dazu gehört auch die frische Meeresluft und die Wohlfühlatmosphäre in unseren gemütlichen Zimmern, allesamt mit traumhaftem Meerblick. Ausspannen & Auftanken mit der Kraft des Meeres Mit seiner herrlichen Lage direkt am Atlantik, umgeben von ursprünglicher Natur, ist das OCÉANO Health Spa Hotel besonders in den Wintermonaten dank der milden Temperaturen der ideale Rückzugsort. Finden Sie zu sich selbst – bei Ihrer persönlichen Auszeit im OCÉANO Health Spa Hotel, Teneriffa. www.oceano.de

„Alles so schön kuschelig hier“

Entspannende Wintertage Wer hier ankommt, spürt sofort die entspannend wirkende Atmosphäre – kein Wunder, denn auf dem Anwesen des Parkhotel Adler im Naturpark Südschwarzwald wird seit 1446 geurlaubt. Das moderne Interieur harmoniert bestens mit den traditionell gestalteten Bereichen – zusammen ergeben sie das bekannte Adler-Wohlfühl-Ambiente. www.parkhoteladler.de Im Winter lernt man die behaglichen Seiten des Hauses schätzen: das Wohnen in neuen, stylischen Zimmern und Suiten oder das Schlemmen im gemütlichen Schwarzwaldhaus von 1639

Bauernhofidylle und ein Hauch von Luxus Schön warm Eingemummelt lässt es sich hier draußen, im Winteridyll des Hussnhofs im Tölzer Land, bestens aushalten. Vier luxuriöse Ferienwohnungen im Chalet-Stil gehören zum kuscheligen Hideaway. www.hussnhof.de

