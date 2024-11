Die Unternehmensgruppe Molitor/Gemünden weitet mit dem Hotel in Kiedrich im Rheingau ihr Engagement in der Hotellerie aus. Die Herberge, zwischen Eltville und dem Kloster Eberbach auf einem Plateau gelegen, soll in wenigen Monaten eröffnen. 80 Zimmer und Suiten, eine großzügige Event-Etage mit flexibel aufteilbaren Räumen, ein Panoramarestaurant, Weingarten und eine Rooftop-Bar entstehen gerade oberhalb der Weinberge. 18 Hektar eigener Wald laden zu vielfältigen Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Wald-Yoga, Wald-Meditation und ausgedehnten Spaziergängen ein. Für Mountainbiker gibt es neue Flowtrails in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Direkt neben dem Hotel entsteht ein Wohngebäude für bis zu 30 Mitarbeiter. Insgesamt sollen rund 90 Mitarbeiter eingestellt werden.