Als erstes Hotel der Rosewood-Kette in den Niederlanden wird 2025 ein Haus im ehemaligen Justizpalast eröffnet. Es bietet Ausblick auf die Prinsengracht, eine der schönsten Wasserstraßen der Stadt, und befindet sich in zentraler Lage in der Nähe vieler Attraktionen und Sehenswürdigkeiten. 134 Gästezimmer und Suiten sollen zur Verfügung stehen. Zu den Annehmlichkeiten gehören drei Restaurants und Bars, das Asaya Spa, ein modernes Fitnesscenter, ein Hallenbad und ein 3000 Quadratmeter großer Ballsaal. Die dekorativen Details in den öffentlichen Bereichen des Gebäudes sind eine Hommage an den charakteristischen Geist des Gebäudes und der Stadt. Die Gemeinschaftsräume werden alle auf drei unterschiedlich gestaltete Innenhöfe mit üppigen Gärten blicken.