Die Inhaberfamilie Sanoner hat ihre Initiative „Adler for Planet“ vorgestellt, mit der sie die Nachhaltigkeit in ihren Häusern neu definieren und ausbauen will. Die Strategie basiert auf den 17 Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Zudem verfolgt das Unternehmen die Zertifizierung durch Earth Check, eines der führenden Umweltzertifizierungsprogramme. Pro Haus gibt es verschiedene „Adler for Planet“-Projekte, die Unterstützung für Menschen mit Handicaps über Clean up Days und Baumpflanzungen bis hin zum eigenen Obst- und Gemüseanbau reichen.