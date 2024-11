Das 5-Sterne-Haus auf Sylt feiert in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag. In bester Lage, direkt am Watt in Keitum, wurde das Resort im friesischen Baustil mit zeitgemäßem Interieur erbaut und bietet mit 62 Zimmern und Suiten, 27 luxuriösen Apartments und fünf exklusiven Villen sowie seinem rund 2000 Quadratmeter großen Spa mit Innenpool, zahlreichen Saunen und Behandlungskabinen eine Oase der Entspannung. Rund 180 Mitarbeiter sorgen für das Wohl der Gäste. „Unser Credo ‚Lässiger Luxus‘ bedeutet für uns, ‚Alles darf, nichts muss‘,“ erklärt Hoteldirektor Christian Siegling, der das Haus seit 2015 leitet. „Bei uns verbinden sich Eleganz, natürliche Herzlichkeit und Liebe zum Detail mit einer authentischen Architektur, die viel Privatsphäre bietet.

Foto: Mit Stern Direktor Christian Siegling und Sternekoch Nils Henkel (Mitte, v. l.) mit dem Küchenteam des „Tipken’s by Nils Henkel“, das 2023 eröffnet wurde und im März 2024 einen Michelin-Stern erhielt (Fotos: Axel Steinbach Fotografie)