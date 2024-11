Tanz ist Lebensfreude pur! Er hält gesund, schafft Nähe und sorgt für gemeinsame Erlebnisse. Angebote rund um das Thema Tanzen werden derzeit als Alleinstellungsmerkmal und Fitness-Programm für alle Sinne von Wellnesshotels (wieder-)entdeckt.

Tanz verbindet in nahezu optimaler Weise Fitness, Psychohygiene und soziale Kontaktpflege miteinander. Es vereint Bewegung mit Berührung und Musik, trainiert das Gehirn und fördert Konzentration und Koordination. Außerdem macht es einfach glücklich.Die Nähe zum Thema Wellness liegt auf der Hand. Das erkennen auch immer mehr Wellnesshotels und nehmen Workshops, Retreats und Specials rund ums Tanzen in ihr Portfolio auf. Etwa das Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen, das im kommenden März das Retreat ,,Gaga in the Alps“ anbietet.

Bei Gaga handelt es sich nicht etwa um die bekannte Sängerin, sondern um eine Bewegungssprache, die der israelische Tanzlehrer Ohad Naharin entwickelt hat. Zunächst als Training für die Batsheva Dance Company in Tel Aviv gedacht, deren künstlerischer Leiter Naharin ist, gibt es auch eine Variante für jedermann, der Lust aufs Tanzen, aber keine Vorkenntnisse hat. Laut Naharin geht es bei Gaga darum, Ehrgeiz oder Hemmungen abzustreifen und pure Freude an der Bewegung und dem Körperausdruck zu empfinden. Dabei könne man albern sein und über sich selbst lachen, betont er. Diese Bewegungssprache soll die Freude am Tanzen für jeden zugänglich machen. Vorkenntnisse sind dazu nicht vonnöten. Ein dynamisches Gaga-Workout erweitert die körperlichen Fähigkeiten und verbessert das Wohlbefinden. Das ist aber nicht das einzige Tanzangebot, dass das Schloss Elmau seinen Gästen bietet. Auch eher konventionelle Tanzstile stehen in dem 5-Stern-Haus auf dem Programm. Ob Latin, Walzer oder andere Tanzstile – bei Retreats mit 90-minütigen Kursen am Tag und Dance Nights mit Live-Band am Abend können die Teilnehmer das Erlernte direkt anwenden.

Auch andere Hotels greifen das Thema Tanz auf. Der Haslinger Hof in Bad Füssing hat sich gar aufs Tanzen spezialisiert und bietet komplette Tanzurlaube an. Dort kann man täglich zu Livemusik oder Clubsounds vom DJ tanzen. Wer seine Fähigkeiten ausbauen will, dem stehen Tanzworkshops zur Verfügung. Dafür arbeitet das 4-Stern-Haus seit vielen Jahren mit einer professionellen Tanzschule zusammen. In gleich mehreren Tanzlocations, von urigen Stadln über Freiluftbühnen bis zur Landbar, spielt die Musik.

5 gute Gründe fürs Tanzen

Schwungvoll Ein gemeinsamer Tanzkurs stärkt neben dem Körper- auch das Wir-Gefühl (Foto: shutterstock_BearFotos) Ein Tanz-Galadinner kann dieses Fitnessangebot abrunden und auch anderen Gästen Lust aufs Tanzen machen (Foto shutterstock_Melnyk-Sergio) 1 Hoher Spaßfaktor Tanzen macht fast jedem Spaß. Es kommt weniger darauf an, professionell zu sein, als vielmehr sich vom Rhythmus anstecken zu lassen, alleine, mit dem Partner oder in einer Gruppe.

2 Mehr Muckis Durch die sich wiederholenden Bewegungen werden unterschiedliche Muskelgruppen trainiert und gestärkt, die physische Kondition verbessert. Drei Mal pro Woche Tanzen wäre ideal.

3 Gute Laune Tanzen ist super gegen Depressionen, Stress, Angst und andere negative Emotionen. Beim Tanzen werden die Glückshormone Serotonin und Endorphine frei, sie zaubern dem Tänzer das Lächeln ins Gesicht.

4 Selbstvertrauen Wer tanzt, spürt seinen Körper und seine Seele und kann Selbstbewusstsein und -vertrauen stärken. Beim Tanzen kommt immer die eigene Persönlickeit zum Ausdruck.

5 Geistige Fitness Tanzen kann Alzheimer und anderen Formen von Demenz vorbeugen und das geistige Leistungsvermögen steigern. Koordinationsübungen und komplexe Choreografien verbessern die Aufmerksamkeit, auch das Gehirn wächst wieder.

Kurse mit Diplom

Als Genuss- & Tanzhotel firmiert das 4-Sterne-Superior-Hotel Der Kirchenwirt im Alpbachtal/Tirol. Die Gäste können hier ganze Packages buchen, mit viertägigen Tanzkursen, täglichen Tanzabenden sowie einem Abschlussabend mit Diplom und, als Highlight, einem Tanz-Galadinner bei Kerzenschein. Mit einem festlichen Ballsaal kann das Parkhotel Bad Schandau (Sächsische Schweiz) aufwarten. Neben regelmäßigen Tanzveranstaltungen bietet das 4-Sterne-Haus auch Workshops zu Lateinamerikanischen sowie Standardtänzen an.

Die Nachfrage ist da. Laut einer Umfrage der Online-Datenbank Statista hat rund ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland Spaß am Tanzen. Man muss sein Haus ja nicht gleich in ein Tanzhotel umwandeln. Aber wenn man einen passenden Saal und Trainingsräume hat und womöglich vor Ort eine Tanzschule ansässig ist, mit der man kooperieren kann, warum dann nicht neben Yoga, Pilates oder Aquagym auch mal einen Tanz-Workshop anbieten? Der Aufwand für dieses Angebot ist überschaubar. Und gerade in der Festtagssaison ließen sich daraus wunderbare Pakete schnüren.

„Niemanden kümmert es, ob du gut tanzen kannst. Steh einfach auf und tanze. Großartige Tänzer sind nicht wegen ihrer Technik großartig, sondern wegen ihrer Leidenschaft.“

Martha Graham, Ikone des Modern Dance