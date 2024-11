Das Haus der Ritter von Kempski-Privathotels in Stollwerk/Südharz bietet jetzt sieben zweigeschossige Private Spa Suiten. Auf je rund 100 Quadratmetern gibt es eine finnische Sauna, Dampf- sowie Infrarot-Sauna und einen Jacuzzi auf dem Balkon. Mit der Erweiterung wird das Hotel eine „Pearls by Romantik“-Herberge. Hohe Fenster, warme Naturtöne, viel Holz und Glas sowie ausgewählte Materialien und Bäder in Betonoptik zeichnen die neuen Räumlichkeiten aus. In Sachen Nachhaltigkeit punkten die Suiten mit einer Außenfassade aus europäischer Lärche und Warmwassergewinnung durch Wärmepumpen.