Der Pionier in regenerativer und präventiver Medizin hat sein 40-jähriges Jubiläum mit dem ersten Spatenstich für ein neues Gesundheitsresort in Andalusien gefeiert. Visualisierung und architektonische Idee stammen von Architekt Christoph Ingenhoven. Eine Soft-Opening-Phase ist für Ende 2026 vorgesehen. Mit dem neuen Resort wird der Lanserhof über 700 Mitarbeiter umfassen, darunter mehr als 200 Ärzte, Therapeuten und Longevity-Experten. „Wir möchten den Anspruch, die beste Longevity-Klinik der Welt zu sein, weiter festigen“, so CEO und Inhaber Dr. Christian Harisch.

Foto: Ambitioniert Beim ersten Spatenstich für den Lanserhof Marbella betonte CEO und Inhaber Dr. Christian Harisch (2. v .r.) seinen Anspruch, die führende Rolle in der regenerativen und präventiven Medizin zu stärken. Dabei kommt auch künstliche Intelligenz zum Einsatz