Das Lifestyle-Hotel mit 170 Zimmern verbindet seine Gäste mit drei einzigartigen UNESCO-Weltkulturerbe-Stätten

Die Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) gibt die Eröffnung des Hyatt Centric Malta bekannt und feiert damit das Debüt der Hyatt Centric-Marke auf der Mittelmeerinsel. Als siebtes Hyatt Centric in Europa spiegelt diese Expansion Hyatts wachsende Präsenz im Mittelmeerraum wider. Mit einem Portfolio von 13 verschiedenen Marken und über 80 Standorten ist Hyatt ein fester Bestandteil der Region. Im Herzen von St. Julian’s, einer lebhaften Küstenstadt Maltas, gelegen, bietet das Hotel den idealen Ausgangspunkt, um die Insel und ihre Geschichte zu entdecken.

Zentrale Lage

Das Hyatt Centric Malta liegt an einer der lebendigsten Straßen von St. Julian’s, nur wenige Schritte vom malerischen Yachthafen, erstklassigen Restaurants und schönen Stränden entfernt. Die UNESCO-Welterbestadt Valletta befindet sich in einer Entfernung von etwa 11 Kilometern. Das Hotel ist zudem ideal für Abenteurer, die nahegelegene Tauchplätze wie das Blue Hole und die Blue Lagoon erleben möchten.

„Die Eröffnung des Hyatt Centric Malta ist ein bedeutender Schritt für die stark wachsende Hyatt Centric-Marke, die nun mit sechs weiteren europäischen Standorten unsere Lifestyle- und Freizeitangebote in Europa weiter ausbaut“, so Michel Morauw, Managing Director, EAME North, Hyatt. „Wir freuen uns, reiselustigen Gästen einen neuen Zugang zu dieser pulsierenden Destination zu ermöglichen.“

Modernes Design mit lokalem Flair

Mit 170 Gästezimmern vereint das neu errichtete Hotel modernes Design mit offener Raumgestaltung und schafft damit eine helle und einladende Atmosphäre. Die Einrichtung verbindet Maltas reiche Geschichte, Landschaft und Traditionen und greift dabei den urbanen Stil auf, der auch von den typischen Farben der Insel inspiriert ist. Von den blauen Zimmertüren mit auffälligen Bronzedetails, die an traditionelle maltesische Häuser erinnern, bis zu den erdigen Tönen, die die Landesfarben widerspiegeln – Hyatt Centric Malta wurde sorgfältig gestaltet, um die lokale Kultur zu würdigen.

Kulinarische Highlights und Wellness-Erlebnisse

Im hoteleigenen Restaurant JUMU genießen Gäste maltesische Klassiker wie „il-tarja moqlija“, ein gebratenes Nudelgericht, „torta tal-laham“, eine herzhafte Fleischpastete, und das besondere „JUMU mqaret“, eine moderne Interpretation der traditionellen, mit Datteln gefüllten Teigrollen. Alle Gerichte greifen die kulinarischen Traditionen der Region auf und bieten eine kreative, moderne Note. Während des Essens erleben die Gäste eine lebhafte Atmosphäre, die den mediterranen Geist einfängt und ein authentisches Gefühl der Region vermittelt. Neben den frischen, lokal bezogenen Zutaten überrascht das Menü mit innovativen Kreationen.

Zusätzlich bietet das Hyatt Centric Malta exklusive Wellness-Erlebnisse, die zur Entspannung einladen. Nach einem Tag voller Erkundungen können Gäste den Blick vom Rooftop-Pool auf das Meer genießen. Im Boutique-Wellnesscenter gibt es ein Hallenbad, einen Behandlungsraum, einen Whirlpool und eine finnische Sauna. Ein modernes Fitnessstudio rundet das Angebot ab.

Für kleinere Empfänge, Geschäftsessen oder Abendessen bietet das Hyatt Centric Malta eine 168 Quadratmeter große Veranstaltungsfläche mit drei Meetingräumen.

„Wir freuen uns, Gäste im ersten Hyatt Centric, im wunderschönen St. Julian’s, auf Malta begrüßen zu dürfen“, sagt Andrea Farrugia, Hotelmanager des Hyatt Centric Malta. „Das Hotel bietet ein einzigartiges Erlebnis, das nicht nur das Wesen Maltas einfängt, sondern reiseerfahrenen Gästen kulturelle und historische Highlights in unmittelbarer Nähe eröffnet.“

hyattcentric.com