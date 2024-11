Das zehnte Jubiläum ist gewiss ein guter Grund, am FORUM SPA inside 2025 teilzunehmen. Aber längst nicht der einzige! Spannende Fachvorträge, ein effizientes Speed Dating und Networking in entspanntem Rahmen setzen weitere Highlights bei dem renommierten Event.

Es gibt was zu feiern bei Forum SPA inside: Das renommierte Branchenevent und die darin eingebetteten Spa Star Awards haben 2025 zehntes Jubiläum. Weitere gute Gründe, vom 2. bis 4. Juni 2025 bei Forum Spa inside dabei zu sein, sind die inspirierenden Vorträge und Keynotes von ausgewiesenen Experten, das effiziente Speed-Dating mit interessanten Firmen und Marken der Branche, ganz viel Gelegenheit zum Netzwerken und natürlich auch Unterhaltung und gemeinsames Essen in entspanntem Rahmen.

Kelten-Wellness

Unbestrittener Höhepunkt wird wieder die glamouröse Verleihung der Spa Star Awards sein. Zauberhafter Rahmen der beiden Branchenevents ist diesmal die Seezeitlodge Hotel & Spa im Sankt Wendeler Land im Saarland, direkt am Bostalsee. Bereits die Kelten fühlten sich in der idyllischen Mittelgebirgslandschaft des heutigen Naturparks Saar-Hunsrück wohl und hinterließen dort ihre Spuren, etwa den Ringwall im nahen Otzenhausen. Die Gastgeber Kathrin und Christian Sersch machen die Kraft des Ortes in ihrem Haus erlebbar, ganz besonders im beeindruckenden, 5000 Quadratmeter großen Seezeit Spa und dem keltischen Außensaunadorf mit Ritualplatz, Räucher- und Feuerstelle. Hier vereint sich uraltes Wissen um Jahreszeiten und Heilkräuter mit zeitgemäßer Wellness. All das möchten Sie selbst erleben? Dann melden Sie sich an unter www.redspa.de/forum-spainside/