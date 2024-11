Mit zwei neuen Oberflächen bringt der Armaturen-Hersteller Abwechslung in den Nassbereich. Light Gold changiert zwischen kühlen und warmen Untertönen und integriert sich in verschiedenste Stilwelten. Erhältlich in glänzend und gebürstet. Bronze gebürstet setzt sowohl in traditionellen Stilwelten als auch in minimalistischen Badezimmern auffällige Akzente.

