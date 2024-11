Dornbracht ReCrafted wird mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis in der Kategorie „Produkt“ ausgezeichnet. Damit zählt das innovative Geschäftsmodell des Iserlohner Armaturenherstellers zu den besten Lösungen für eine nachhaltige Zukunft. Im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages wird der Preis am 29. November 2024 in Düsseldorf vergeben.

Dornbracht ReCrafted überzeugte die sechsköpfige, interdisziplinär besetzte Fachjury im Transformationsfeld „Ressourcen“. Diese zeichnet Kreislaufmodelle aus, die entscheidenden Einfluss auf die Ressourcenschonung nehmen und damit zu einem nachhaltigen Wandel beitragen. Das trifft auf Dornbracht ReCrafted zu: Seit 2023 nimmt das Unternehmen seine eigenen Produkte zurück, arbeitet sie im Werk in Iserlohn neu auf und führt sie wieder dem Marktkreislauf zu. Auf diese Weise werden pro aufgearbeiteter Armatur rund 40 % CO2-Emissionen im Vergleich zu einem Neuprodukt eingespart. Das Angebot richtet sich an Endverbrauchende sowie an Hotelbetreibende.

„Sieger des Deutschen Nachhaltigkeitspreises zu sein, ist eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Dass eine so hochkarätige Jury die Zeitlosigkeit unserer Produkte und die Wirksamkeit unseres Geschäftsmodells würdigt, macht mich unheimlich stolz“, so Caroline Schmitt, Vorstand bei Dornbracht. „Ich freue mich auf die Preisverleihung Ende November. Dort werden wir das ‚Big Picture‘ in Sachen Nachhaltigkeit aufsaugen und in den Austausch mit anderen Preisträgern gehen – eine wertvolle Inspirationsquelle für weitere Maßnahmen.“

Dornbracht ReCrafted ist Teil eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatzes, den der Hersteller seit seiner Gründung 1950 verfolgt: Dazu gehören beispielsweise ein langlebiges Produktdesign, zertifizierte Energie- und Umweltmanagement-Systeme, Strom aus erneuerbaren Energien und kurze Lieferwege. Für dieses Engagement wurde Dornbracht zudem als Finalist in der Kategorie „Unternehmen“ für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert. Damit gehört der Armaturenhersteller zum Spitzenfeld unter den Vorreitern der nachhaltigen Transformation.