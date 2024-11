Zwei neue Kategorien eröffnen weitere Chancen, einen der begehrten Sterne zu ergattern.

Die Bewerbungsrunde für die SPA Star Awards 2025 ist eröffnet. Seit nunmehr 10 Jahren verleiht der Verlag redspa media an hochkarätige Wellnesshotels und Spas mit außergewöhnlichen Konzepten und überzeugenden Kennzahlen die begehrten Sterne.

In diesem Jahr sind zu den bewährten noch zwei neue Kategorien hinzugekommen: Die Kategorie Retreat würdigt Wellnesshotels, die besondere Programme rund um Erholung, Gesundheit und High-End-Wellness anbieten.

Mit der Kategorie International eröffnen wir auch Häusern außerhalb des deutschsprachigen Raums die Möglichkeit, sich der Konkurrenz zu stellen und am Ende einen der Sterne mit nachhause zu nehmen.

Worauf es ankommt, um zu gewinnen? Es zählen Gastfreundschaft, Komfort und hochwirksame Anwendungsleistungen in den jeweiligen Häusern, daneben Storytelling sowie ganz viel Liebe zum Detail in Bezug auf außergewöhnliche Designs, aufwändige Renovierungen undRestaurationen, grüne Standards, energieeffiziente Lösungen sowie umfassende und innovative Wohlfühl-,Gesundheits- und Fitnessangebote.

Neun Kategorien stehen insgesamt zu Auswahl. Jedes Spa und Wellnesshotel aus dem deutschsprachigen Raum kann sich maximal für zwei bewerben. Damit sich auch Häuser außerhalb der DACH-Region der Konkurrenz stellen können, haben wir extra die neue Kategorie International ins Leben gerufen. Für den Publikumspreis werden alle eingereichten Bewerbungen berücksichtigt und in unserem Magazin SPA inside sowie unter www.redspa.de/category/spa/spa-star/ und den Social-Media-Kanälen an prominenter Stelle vorgestellt. Unsere Leser stimmen dann online ab. In den übrigen Kategorien prüft eine unabhängige Fach-Jury die Bewerbungen und nominiert jeweils drei der Bewerber pro Kategorie.

Die glanzvolle Preisverleihung findet am 3. Juni 2025 in der Seezeitlodge Hotel & Spa am Bostalsee im Saarland statt, eingebettet in das Branchenevent FORUM SPA inside.

Bewerbungsschluss ist der 7. Februar 2025, jedes Hotel oder Spa kann sich in maximal zwei Kategorien bewerben. Seien Sie dabei!

(Foto_iStock_AscentXmedia) Newcomer Wenn Sie Ihr Spa oder Wellnesshotel vor nicht mehr als zwei Jahren neu eröffnet oder umgebaut haben und mit einem innovativen Ansatz punkten, dann ist das Ihre Kategorie. Verraten Sie uns den Grund Ihres Um-, An- oder Neubaus, was Sie von anderen Häusern unterscheidet und welche Zielgruppen Sie ansprechen.



!NEU! Retreat Sie bieten außergewöhnliche Retreat-Angebote aus Entspannung und Aktivität und kreieren besondere Momente mit Yoga, Achtsamkeitsübungen und Meditation, damit Ihre Gäste eine einzigartige tiefenwirksame Erholung in einem ruhigen, luxuriösen Ambiente erleben können. Dann zeigen Sie uns Ihre Programme und Konzepte für eine regenerierende Auszeit und bewerben Sie sich in dieser neuen Kategorie.

Medical Spa Konzept (vormals Gesundheits-Konzept) Sie unterstützen den Gast dabei, seine Work-Life-Balance zu verbessern, gesünder zu leben sowie frisch und erholt auszusehen? Wenn zu Ihrem Konzept spezielle Angebote zu Prävention und Regeneration, Detox, Gesundheitserhaltung und -förderung oder Better Aging gehören sowie individuelle medizinische Check-ups, dann bewerben Sie sich in dieser Kategorie.



Spa Konzept Sie überzeugen mit einem schlüssigen Konzept in Ihrem Spa? Das heißt, Sie konzentrieren sich auf einen Schwerpunkt wie z. B. Ayurveda, Thalasso und andere. Sind die Behandlungen, Kosmetikprodukte sowie das Fitnessangebote passgenau auf dieses spezielle Spa-Angebot ausgerichtet, dann ist das Ihre Kategorie für eine Bewerbung. (Foto: shutterstock_BGStock72)

Spa Team Sind Sie das perfekte Spa-Team? Harmonisch und respektvoll im Miteinander sowie zuvorkommend, bedarfsorientiert und professionell im Service? Zeigen Sie es uns und stellen Sie sich und Ihr Spa in einem kurzen kreativen Video-Clip (max. 2 Minuten) vor. Gerne wüssten wir von Ihnen auch, wie Sie die Qualität Ihres Teams in Bezug auf In-Haus-Trainings und Qualitätsmanagement sichern und was Ihre Mitarbeiter besonders auszeichnet.



Publikumspreis In dieser Kategorie stimmen allein unsere SPA-inside-Leser ab. Sie können unter allen Bewerbern ihr Lieblings-Spa, das Lieblings-Wellnesshotel wählen – nach Veröffentlichung in unserem Magazin SPA inside sowie unseren Social-Media-Kanälen und auf unserer Homepage. Das Besondere: Jede eingereichte Bewerbung kann gewinnen!

Zu den Bewerbungsunterlagen geht es hier.