Olivia Rodrigo ist neue globale Lancôme-Markenbotschafterin

Lancôme gibt die Ernennung der amerikanischen Singer-Songwriterin und Schauspielerin Olivia Rodrigo zur neuen globalen Markenbotschafterin bekannt. Olivia wird das Gesicht von aufregenden neuen Markteinführungen und Kampagnen sein, die demnächst bei Lancôme zu sehen sein werden.

Olivia Rodrigo hat sich als eine der einflussreichsten Entertainerinnen unserer Zeit etabliert. Bekannt als talentierte Singer-Songwriterin mit Texten, die Herzschmerz und das Erwachsenwerden mit Offenheit und kraftvollem Gesang beschreiben, ist sie eine der wichtigsten Stimmen ihrer Generation. Olivias frischer, unabhängiger Rock’n’Roll-Geist und ihr Engagement für eine gleichberechtigte und gerechte Zukunft für Frauen und Mädchen inspirieren das Publikum auf der ganzen Welt.

Rodrigo hat zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen für ihre Arbeit erhalten, darunter drei GRAMMY Awards im Jahr 2022. Im Jahr 2024 wird sie sechsmal bei den Grammys nominiert und gewinnt den People’s Choice Award in der Kategorie „Favorite Album“.

Zu ihrer neuen Zusammenarbeit mit Lancôme sagt Olivia Rodrigo: „Es ist so wichtig, seine Individualität zu zeigen, da heutzutage viele unrealistische Erwartungen an junge Frauen gestellt werden. Lancôme ist eine ikonische und zeitlose Marke, die Schönheit von innen heraus fördert, und ich fühle mich geehrt, Teil ihrer Familie zu sein.“

Françoise Lehmann, Lancôme International Brand President, fügt hinzu: „Ich bin unglaublich stolz, Olivia in der Lancôme-Familie willkommen zu heißen. Wir sind alle fasziniert von ihrer besonderen Persönlichkeit und ihrem großen Talent. Sie inspiriert uns mit ihrem Engagement für einen positiven Wandel, was wir bei Lancôme sehr schätzen, und steckt ihr wahres Herz und ihre Emotionen in alles, was sie tut. Nur wenige Künstler ihrer Generation haben so viele Menschen über Kontinente und Generationen hinweg erreicht wie Olivia, die sehr persönliche Geschichten in Musik verwandelt, die universell anspricht.

www.lancome.de