Durchflutet von Feuchtigkeit – für eine Haut wie Seide

Die Essenz Ihrer täglichen Pflege

Mit der neuen der ABSOLUTE SILK MICRO ESSENCE-IN-LOTION geht SENSAI zurück zu seinen Wurzeln und präsentiert die Kraft der Lotion in ihrer konzentriertesten Form. Das schimmernde, funkelnde Fluid lässt die Haut in ihrem eigenen Licht leuchten.

In einem einzigen Tropfen der SENSAI ABSOLUTE SILK MICRO LOTION-IN-ESSENCE sind sage und schreibe 7,9 Billionen flüssige Ölpartikel eingebettet. Man bezeichnet sie als Micro Lipo Carrier. Jeder einzelne dieser Tropfen birgt die feinsten Bestandteile pflegender Öle in einer unvergleichbaren Konzentration und erlaubt eine sukzessive, tiefe Aufnahme in die Haut.

Jeder kostbare Tropfen verwöhnt die Haut mit der Synergie der höchstmöglichen Konzentration einer Essenz und dem erfrischenden Gefühl einer von Feuchtigkeit durchfluteten Haut. Sie ist weicher, glatter und strahlt in ihrem eigenen Licht.

Big in Japan

Die Lotionen von SENSAI sind einzigartig in der Kosmetik. Seit jeher nehmen sie eine besondere Stellung in der Pflegeroutine der JapanerInnen ein. Hierzulande war SENSAI Pionier und erfolgreicher Wegbereiter, um Damen (und Herren) von den Vorzügen einer Lotion und dem Konzept der Doppel-Befeuchtung zu begeistern. Dabei wird die Haut in zwei Schritten, zunächst mit einer feuchtigkeitsspendenden Lotion vorbereitet und im Anschluss mit einer Creme oder Emulsion mit Anti-Ageing-Nährstoffen versorgt

Einmal angewendet, möchte man auf das sofortige Feuchtigkeits- und Pflegeerlebnis sowie die spürbar bessere Aufnahme der nachfolgenden Pflege nicht mehr verzichten.

Der Signature-Wirkstoffkomplex von SENSAI – Koishimaru Seide ADVANCED – zeigt sich ganz neu zusammen mit fermentiertem Birnensaft (Lactobacillus), der für eine erhöhte Ceramidproduktion und damit für eine starke Hautbarriere zum Einsatz kommt. Ruprechtskraut und Muschel-Ingwer-Extrakt boostern den Kollagenaufbau für eine pralle, glatte Haut.

Bekannt und bewährt für die Erhaltung eines jugendlichen Aussehens sind Koishimaru Seide & Acetylglucosamine. Sie füllen die Feuchtigkeitsspeicher der Haut sofort und nachhaltig auf.

Gewürznelke sorgt durch die Unterbindung der Bildung von AGEs für einen ebenmäßigen Hautton. Angelica Keiskei Blatt- und Stiel Extrakt schützt als starkes Antioxidans vor freien Radikalen.

ABSOLUTE SILK MICRO ESSENCE-IN-LOTION ist die perfekte Vorbereitung auf die nachfolgende Pflege für jeden Hauttyp, wie zum Beispiel die ABSOLUTE SILK ILLUMINATIVE CREAM. Sie ist für jeden Hauttyp geeignet, auch für die sensible Haut.

Tropfen für Tropfen zum ABSOLUTE SILK-Erlebnis!

www.sensai-cosmetics.com