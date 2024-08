Atmosphere Core, ein renommierter Marktführer innerhalb der Hospitality Branche, hat mit Keemaya Resorts and Spas einen prestigeträchtigen Hotel-Management-Vertrag geschlossen: Zusammen werden sie das Ozen Villas Jaipur entwickeln, ein luxuriöses Resort, das ausschließlich private Pool-Villen bieten wird.

Das inspirierende Reiseziel wird sich in den ruhigen Ausläufern der Aravalli-Gebirgskette in Jaipur, Rajasthan erstrecken. Die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2025 geplant und untermauert das Ziel von Atmosphere Core, bis zum Jahr 2025 25 Refugien in Indien zu etablieren. Es ist das vierte Projekt unter der Flagge von The Ozen Collection und das elfte Haus in Indien für das gesamte Unternehmen, das vertraglich unterzeichnet ist.



Ozen Villas Jaipur wird mit seinen 181 Villen, die entweder über ein oder zwei Schlafzimmer verfügen und alle einen privaten Pool bieten, ein unvergleichliches Erlebnis sein. Mit seiner niedrigen Architektur bettet sich das exklusive Resort in die herrlich grüne Landschaft und allein das private Areal umfasst 8 Hektar. So wird es ein exklusives Hideaway für anspruchsvoll Reisende, die sich nach einem ruhigen Rückzugsort sehnen. Doch auch für außergewöhnliche Meetings, elegante Feierlichkeiten und opulente indischen Hochzeiten ist es eine perfekte Adresse. Denn indoor bereichert ein Veranstaltungssaal, der fast 2.000 Quadratmeter umfasst, das Erlebnis. Und outdoor gibt es viele Möglichkeiten für Veranstaltungen unter freiem Himmel.

Exquisit ist die kulinarische Reise im Ozen Villas Jaipur, denn es gibt eine Reihe Restaurants und Bars. Darunter ein ganztägig geöffnetes Restaurant, das innen wie außen verwöhnt. Das Fine-Dining-Restaurant zaubert Gourmetkreationen aus besten Zutaten. Leichte Snacks und leckere Drinks für zwischendurch kredenzt die Gourmet-Snackbar und eine klassische Lounge-Bar ist der perfekte Ort für Cocktails und erstklassige Drinks in elegantem Ambiente.