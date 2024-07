Was gibt es Schöneres, als mit einem schmackhaften Frühstück gemütlich in den Tag zu starten. Ein ausgewogenes Morgenmahl bestimmt das ganztägige Energielevel.

Okay, es gibt die Menschen, bei denen muss es am Morgen schnell gehen und/oder sie können noch nichts essen. Maximal eine Tasse Kaffee oder Tee tut’s zum Wachwerden, dann fix unter die Dusche, anziehen und ab ins Büro. Die andere Faktion aber liebt es, sich morgens Zeit zu lassen und ihr ganz persönliches Morgenritual zu zelebrieren. Für den einen beginnt der Tag vielleicht mit einer kurzen Meditation, Achtsamkeits- oder Yogaübung, für die andere mit Wechseldusche als Muntermacher gefolgt von einer ausgiebigen duftenden Körperpflege. In jedem Fall krönt das Frühstück den frühen Morgen und legt den Energie-Grundstein für den ganzen Tag.

Die Japaner servieren zum Frühstück Reis, Gemüse und Miso-Suppe, die Engländer Porridge, Würstchen und Ei, die Franzosen Café au lait und Croissant. Als Nation von Brotliebhabern gibt es bei uns traditionell Brot und Brötchen mit Marmelade, Käse und Wurst, ab und zu ein Ei, einen Joghurt und frisches Obst. Längst haben jedoch auch Getreideflocken, Smoothies und Avocados den heimischen Frühstückstisch erobert. Der ist am Wochenende üppig gedeckt, im Alltag fällt die erste Mahlzeit des Tages eher spärlich aus. Doch ohne ein gesundes Frühstück startet man nur mit halber Power in den Tag, da über Nacht die Energiereserven des Körpers aufgebraucht werden. Aus diesem Grund lohnt es sich, den Wecker ein klein wenig früher zu stellen und sich täglich ein gesundes, abwechslungsreiches Morgenmahl zu gönnen.

Powerbooster für den Tag

Das bedeutet in erster Linie eine ausgewogene Mischung aus Proteinen, Vitaminen, gesunden Fetten und Mineralien, um sicherzustellen, dass dem Körper alle wichtigen Nährstoffe zugeführt werden. Ballaststoffe sollten ebenfalls dabei sein, damit man einen hohen Sättigungsgrad erreicht. Das kann zum Beispiel eine Schüssel Haferflocken mit frischem Obst, Nüssen und Naturjoghurt sein. Oder eine Eierspeise, ein Avocado-Toast, ein Vollkornbrot mit Hummus, Magerquark oder Frischkäse vitaminisiert mit Tomate, Paprika, Gurke oder Sprossen, Overnight-Oats … gesunde, leckere Frühstücksideen, die lange satt machen gibt es zuhauf. Nicht vergessen: Ausreichend trinken! Der Körper verliert über Nacht Flüssigkeit, die man ihm am besten nach dem Aufwachen in Form von ungesüßten Kräuter- und Früchtetees, Obst- oder Gemüsesäften und Wasser wieder zuführt. Es spricht auch nichts gegen eine Tasse Kaffee. Wer in der Früh partout keinen Appetit hat, sollte wenigstens einen Smoothie oder eine Banane zu sich nehmen. Wichtig ist: Nicht zwischen Tür und Angel zu essen, sondern, egal ob zu Hause oder im Büro, in Ruhe. Um das Beste aus deinem Tag herauszuholen!

Von allem etwas … Vielfalt ist angesagt auf dem Frühstückstisch (Foto: shutterstock_5PH)

Gute-Laune-Futter

Proteine

Sie sind die Bausteine von Körperzellen. Eiweißhaltige Lebensmittel, etwa Joghurt, Quark oder Käse, aber auch das klassische Frühstücksei, sind perfekt für den Start in den Tag. Studien zeigen, dass wer proteinhaltig frühstückt weniger Heißhungerattacken hat. Veganer finden mittlerweile zu fast allen Produkten rein pflanzliche Pendants.

Dem Käse- oder Schinkenbrot lässt sich mit Tomaten- oder Gurkenscheiben eine kleine Vitaminspritze geben. Auch ein Glas frisch gepresster Saft, klein geschnittenes Obst im Müsli oder ein Smoothie geben einen Powerkick. Reagiert der Magen empfindlich auf die Säure des Obstes, ist andünsten eine gute Option.

Brötchen und Brot, natürlich Vollkorn, sowie Getreideflocken gehören einfach auf den Frühstückstisch. Dank der z.B. in Haferflocken enthaltenen komplexen Kohlenhydrate steigt der Blutzuckerspiegel nach dem Essen weniger stark an und sie liefern Energie für Kopf und Körper. Vollkornprodukte stecken voller wichtiger Ballaststoffe, B-Vitamine sowie Mineralien und machen länger satt.

Wertvolle ungesättigte Fettsäuren liefern Früchte wie Avocados, Nüsse, Samen, Fische, aber auch Eier. In Nüssen stecken außerdem Mineralien und Vitamine, vor allem Vitamin B und E. Gut für die Nerven und die Gehirnleistung. Auch enthalten sie Kalium, Natrium, Magnesium und Phosphor. Deshalb sind sie eine Bereicherung als Nährstofflieferant in jedem Speiseplan und ein toller Energiebooster zum Start in den Tag.

Köstliche Frühstücksrezepte Das wird dein Tag Autorin Kerstin Niehoff hat in ihrem Buch 26 Wohlfühlrezepte zusammengestellt, die Abwechslung in die Frühstücksroutine bringen. Ob‘s am Morgen flott oder gemütlich gehen soll, salzig oder süß gefragt ist – mit diesen lecker gesunden Rezeptideen gelingt der Start in den Tag perfekt.

Hölker Verlag, 80 Seiten, 14 Euro

